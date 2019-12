La posición de Contigiani sobre las retenciones Locales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

DIPUTADO. Luis Contingiani.

Por Luis Contigiani (*)



Así como considero una muy buena medida el decreto que establece la doble indemnización para defender el empleo, no estoy de acuerdo cómo fue planteado el tema #Retenciones y espero que se dialogue para generar confianza y certezas.

El anuncio de esta medida mediante un decreto sin dialogar previamente con ningún sector genera desconfianza y favorece a las multinacionales exportadoras porque a los acopios, cooperativas, empresas no tienen las espaldas financieras para una venta de granos masiva y espontánea.

Seguramente los 10.000 productores sojeros que producen el 80% no están preocupados. Mientras los pequeños y medianos productores desaparecen por escala tecnológica, estructura de costos, presión impositiva, cambio climático y falta de políticas públicas de desarrollo específica.

Hay sectores políticos que por izquierda o por derecha creen que el campo es un lugar romántico, homogéneo, simétrico. La constante desde los noventa en adelante es el aumento notable de la producción por un lado y por el otro la desaparición sistemática de agricultores.

Desde entonces convivimos con extranjerización, concentración agropecuaria, desarraigo rural, pérdida de ruralidad, biodiversidad. Hay que analizar los datos que están saliendo del Censo Agropecuario 2018: un poco más de 260.000 explotaciones agropecuarias para 174 millones de has.

Confundir a un pequeño y mediano productor del campo con los especuladores financieros, rentistas, apostadores del devaluaciónismo es no entenderlos o no saber sobre un sector que trabaja, se embarra, pierde y gana, invierte lo que tiene y sobrevive frente a la concentración.

Los pequeños y medianos productores -que reciben una pequeña parte de la riqueza generada por el sector- vienen haciendo hace mucho tiempo un gran aporte económico y tributario al país. La pregunta es: ¿Cuánto aportan los bancos, petroleras, fondos de inversión especulativos?.

Aplicar retenciones diferenciales como se especula para fomentar el agregado de valor está bien pero aplicar retenciones planas sin diferenciación por tamaño o región para la producción primaria beneficia a sectores exportadores y perjudica a productores: (ganadero-frigorífico).

En estos años vi a los productores luchar contra la sequía y las inundaciones, sin créditos mientras en el país se transitaba una especulación financiera y fuga de capitales escandalosa. ¿Es justo que éstos últimos ganen siempre y nunca pierdan nada?

Las retenciones no dejan de ser un instrumento. Pero cuando sólo lo anima una finalidad recaudatoria fiscal, se convierte en distorsivo. Y afecta el federalismo fiscal. Lo más importante es saber a qué modelo de desarrollo sirve o contribuye, con una visión segmentada del sector productivo.

Tal vez si tuviéramos una política integral para los pequeños y medianos productores que asegure él crédito agropecuario, seguro multiriesgo, mercados transparentes, fomento a la integración en las cadenas de valor, comercialización en escala, podríamos hablar en otros términos.



*Luis Contigiani - Ex Secretario de Agricultura y Ganadería. Ex Ministro de la Producción de Santa Fe. Actual Diputado Nacional.