“Castellano quiere un Concejo que funcione como escribanía” Locales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por Así lo expresó de manera categórica el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, después de que el intendente le pida al Concejo que reflexione y no ponga palos en la rueda con el presupuesto 2020.

FOTO PRENSA CONCEJO DURA ARREMETIDA. El concejal de Cambiemos, Leo Viotti, dijo que el intendente quiere un Concejo "que sólo levante la mano".

La semana, a nivel político, arrancó con fuegos cruzados entre el Ejecutivo local y los concejales de la oposición, a partir de la dilatación en el tratamiento del presupuesto 2020 y las objeciones que le hicieron llegar al intendente Luis Castellano sobre algunos artículos que serían modificados o rechazados.

La frase de Castellano pidiéndole al Concejo que reflexione mucho generó rápidamente la reacción del radical opositor Leonardo Viotti, que mientras participaba de la reunión de comisión se enteraba de los dichos del mandatario rafaelino.

“La verdad es que sorprenden las declaraciones del intendente, primero y principal que estamos en los tiempos del análisis del presupuesto, tenemos tiempo hasta final de año y si es necesario se puede hacer en una extraordinaria sin necesidad de que sea en la última sesión que es el 26 de diciembre. El presupuesto que ellos presentaron no está actualizado, está presentado con una estructura que ya no existe, modificaron la estructura de gabinete y el presupuesto está hecho en función a áreas, secretarías y subsecretarías que existían hasta hace unos días y hoy ya no existen, con lo cual tiene que adaptar el presupuesto porque es imposible y no estaría bien que el Concejo apruebe un presupuesto que no es real. Segundo que los concejales estamos realizando la tarea que corresponde que es preguntar, consultar, no podemos votar a libro cerrado el presupuesto sin realizar las consultas pertinentes y los cambios que el Concejo puede y debe realizar por sobre el proyecto inicial qué es el que presenta el Ejecutivo”, señaló Viotti. Y aclaró: “nosotros en ningún momento dijimos que no íbamos a votar el presupuesto, todo lo contrario porque somos los principales interesados en que esto salga cuanto antes, realizando las modificaciones que vamos a tratar de consensuar; en particular yo hace un mes que hice las primeras consultas al Ejecutivo y tardaron veinte días en responderme, por eso ellos dicen que nosotros venimos lerdos, pero en realidad son ellos los lerdos”.

Castellano en sus declaraciones a la prensa respecto al impacto que tiene en el presupuesto el cambio de la estructura del gabinete le restó importancia y dijo que no representa una gran incidencia y lo que sí genera un fuerte impacto es el aporte votado a través de una ordenanza a la Asociación de Bomberos Voluntarios y la modificación del porcentaje de la polinómica.

En ese sentido Viotti dijo que “es mentira que el cambio de organigrama no impacte mucho, todas las personas que integran el gabinete tienen sueldos altos por lo cual no es lo mismo que haya 10 personas 20 o 50 como existen actualmente entre secretarios, subsecretarios, más todo el personal de gabinete que todavía no sabemos cuántos van a ser más allá de que disminuyen una o dos secretarías y subsecretarías. Queremos saber cuántas personas van a estar por atrás porque ahí es donde está el verdadero impacto del gasto en personas que ocupan lugares políticos".



SOBRE EL APORTE A

BOMBEROS VOLUNTARIOS

En ese sentido Leonardo Viotti defendió la ordenanza aprobada y señaló que “el intendente si bien no lo dijo públicamente no quería que se le dé un subsidio a los bomberos voluntarios, él y su bloque no estaban de acuerdo con que se le dé un subsidio a los bomberos voluntarios y nosotros entendíamos de que sí era necesario porque estaban en emergencia y que lo necesitaban para funcionar, y el municipio tenía una responsabilidad grande, por lo cual este Concejo decidió darle ese aporte y si bien sus concejales votaron a favor porque públicamente no podía decir otra cosa porque quedaba mal, no estaban de acuerdo y el intendente estaba en contra de que se les dé ese subsidio. Nosotros desde la oposición estamos convencidos que hay que utilizar los dineros de mejor manera, que hay para estas cosas importantes y esos recursos deben surgir de la reducción del gabinete político, lo venimos diciendo hace tiempo que hay que achicar los gastos de funcionamiento del Estado, ir hacia un Estado más moderno, digital, menos papel, menos costos, ese es el modelo que tenemos que construir y hacia eso apuntamos”.



SOBRE LA MODIFICACION

DE LA POLINOMICA

Este es otro de los aspectos que cuestionó Luis Castellano entendiendo que esa modificación va a impactar en el presupuesto y los programas de gobierno previstos.

“El intendente quería aumentar los impuestos locales por encima de lo que nosotros creíamos que era lo que la realidad mostraba, teníamos una fórmula polinómica que siempre iba por arriba de la inflación por lo cual era injusto para los vecinos que estaban pagando más de lo que correspondía, y si esto se mantenían en poco tiempo íbamos a tener los impuestos y las tasas más altas de la provincia de Santa Fe. No queríamos tener una ciudad que tenga esas características por lo que nosotros le pusimos un freno y sacamos la polinómica, pero sucede que el intendente cada vez que el Concejo toma una decisión que no es lo que él desea, que no es lo que él quiere siempre termina atacándonos como hizo esta mañana –por ayer- con sus declaraciones diciendo que nosotros no queremos aprobar el presupuesto y es sumamente mentira”.



LEVANTAR LA MANO

COMO EN UNA ESCRIBANIA

La calma y los mensajes de achicar la grieta quedaron de un lado y del otro en un mero discurso vacío de hechos concretos.

Hoy el presupuesto genera nuevos cruces y frases que ya se escucharon en la política y para el intendente la oposición está poniendo palos en la rueda.

“Ante todo lo que el intendente quiere es un Concejo que levante la mano, sin preguntar, sin consultar y sin presentar propuestas propias. Quiere una escribanía como muchos años antes existía cuando tenía la mayoría o podían construir la mayoría con personas de otros partidos políticos que terminaban siendo funcionales a él. Hoy tenemos un Concejo que trabaja bien, que controla, que pregunta, que presenta propuestas propias y el intendente se pone nervioso y termina atacándonos con sus declaraciones a través de otras personas del gabinete o a través de los medios de comunicación porque todas las herramientas que tienen disponibles las pone en contra de este Concejo, que puede tener equivocaciones, claramente porque no significa que hagamos todo bien, pero nosotros estamos acá para sumar, estamos para trabajar y Castellano lo dijo en el discurso hace pocos días cuando asumió que quería trabajar conjuntamente, que quería construir puentes, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos”, manifestó Viotti.