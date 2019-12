Más alianzas de gigantes: ahora es turno de General Motors y LG Automotores 17 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los automóviles impulsados por productos derivados del petróleo, más temprano que tarde, van a desaparecer. De eso ya no hay dudas.

En algún momento, el crudo será tan escaso y costoso que no será negocio usarlo masivamente.

Para el reemplazo, por ahora, la tecnología más desarrollada es la de los autos eléctricos. Las primeras iniciativas surgieron de Tesla y luego la idea se extendió a las grandes automotrices tradicionales.

Pero hay un problema: las baterías. Los autos eléctricos son más ecológicos, más limpios y menos ruidosos, pero serán realmente masivos cuando las fabricantes logren el suficiente desarrollo de los acumuladores de energía.

En este sentido, todas las marcas de autos están estableciendo vínculos con las históricas compañías del sector.

Este mismo año, Toyota anunció acuerdos con BYD y con Contemporary Amerex Technology, ambas de China, para desarrollar baterías para vehículos de bajas emisiones.

La principal alianza de la marca nipona de automóviles con proveedores de baterías es con Panasonic Corp, pero necesita más volumen, y lo fue a buscar al gigante asiático.

Toyota y Panasonic, además, formaron una empresa conjunta para la fabricación de baterías de iones de litio en 2017. Se llama Prime Earth EV Energy.

Esta unión refleja el objetivo de la compañía japonesa de convertirse en el jugador global más importante en la industria de las baterías, algo vital para el desarrollo de autos eléctricos exitosos.



GENERAL MOTORS

Y LG CHEM

La novedad en este mismo sentido llega ahora desde los Estados Unidos (en Ohio), días atrás se anunció una inversión de más de US$ 2 mil millones en la conformación de una firma nacida de la alianza entre la local General Motors (GM) y la coreana LG Chem.

Cada una aportará US$ 1.000 millones.

Una planta surgida de la alianza entre GM-LG podría ser la primera fábrica de baterías sindicalizada en los Estados Unidos. Las actuales de Tesla y de LG Chem (en Michigan) no tienen sindicatos, aclaran en Reuters.

LG Chem es uno de los grandes jugadores a nivel mundial en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. También están presentes la coreana Samsung SDI y la china CATL, además de Panasonic.



UN TEMA DEL QUE

HAY QUE HABLAR

El tema de las baterías no es nuevo y preocupa en el sector. Ya el año pasado, Angela Merkel, máxima líder alemana, advirtió que los autos eléctricos tenían dos problemas: subsidios y baterías.

Sobre los subsidios, dijo que por ahora el sector estaba creciendo, pero gracias a las exenciones y aportes de los estados europeos, pero que eso no iba a durar para siempre. Por el otro, en el mismo discurso, Merkel se refirió a otro de los problemas que Alemania ve en estos vehículos: la independencia. Así es, repitió su llamado a los países europeos para que activen de manera urgente el desarrollo de células de batería. Actualmente, destacó con preocupación que la industria en Europa obtiene por completo las baterías de fabricantes asiáticos. “No estoy segura si es algo bueno [los autos eléctricos] si no sabemos qué sucede con la fabricación de estas células. Trataré de impulsar un desarrollo europeo”, dijo Merkel, agregando que no estaba segura de confiar plenamente en China, hoy uno de los mayores fabricantes. (Fuente: Pablo Petovel - Revista Merca2.0)