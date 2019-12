El concejal Muriel oficializó su renuncia Locales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por A LA VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO

El concejal oficialista, Jorge Muriel, formalizó su renuncia a la Vicepresidencia 1ª del Concejo Municipal, cargo para el cual había sido elegido el martes pasado durante la sesión extraordinaria en la que se concretó el recambio de la composición del cuerpo legislativo y la elección de autoridades.

A través de una nota dirigida al presidente del Concejo, Germán Bottero, señaló que "me dirijo a usted y por su intermedio a todos lo integrantes del cuerpo que usted preside, con el fin de presentar mi renuncia a la Vicepresidencia 1ª del Concejo Municipal de Rafaela. Esta decisión no es tomada individualmente sino con el acompañamiento de mis pares del bloque. Si bien me siento honrado por tal designación considero que la distribución de cargos (Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretaria y Pro secretaria) impuesta por la mayoría absoluta del bloque Cambiemos, no hace justicia ni a los resultados

electorales ni a la representación de los bloques políticos que integran este Concejo. Tal atropello institucional, no está de acuerdo con mis valores cooperativistas y democráticos, por lo que no puedo aceptar mi designación", dijo el concejal del PJ.

Además, destacó que "este Concejo Municipal es la casa de la democracia de la Ciudad de Rafaela. Como Concejales somos representantes de la diversidad de ideas, voces y situaciones que atraviesa nuestra sociedad. Históricamente esta diversidad se vio reflejada en la designación de los cargos del cuerpo legislativo. En diferentes momentos se utilizaron diferentes criterios que dieron lugar al diálogo y el acuerdo. La sesión extraordinaria demostró la aplicación

autoritaria del poder por el bloque mayoritario, sin posibilidad de generar consensos y dejando sin la justa representación a las minorías", finalizó Muriel.