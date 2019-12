El Ejecutivo envía el proyecto de ley ómnibus a Diputados Nacionales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por La iniciativa ingresará a la Cámara baja este martes, mañana se dará el debate en un plenario de comisiones. Juntos por el Cambio acordó sesionar el jueves, pero espera conocer los detalles del texto.

El proyecto de ley ómnibus que declara la emergencia económica, social y sanitaria finalmente ingresará a la Cámara de Diputados este martes en horas de la mañana, y el oficialismo buscará sesionar este jueves con acuerdo de la oposición.

Si bien se esperaba que el proyecto ingresara este lunes, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, confirmó a los líderes de Juntos por el Cambio que el envío será este martes.

Por ese motivo se canceló la reunión que iba a desarrollarse a última hora de la tarde entre los jefes de bloque y ministros del Gabinete.

Según se acordó, los funcionarios asistirán a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General, que se desarrollará el miércoles.

A ese encuentro asistirían los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Ginés González García (Salud), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El oficialismo buscará firmar el dictamen favorable el mismo miércoles para llevarlo al recinto el jueves, en el marco de una sesión especial, previa jura de los diputados que deben asumir en reemplazo de otros que fueron designados en el Gabinete o electos en otros cargos.

El cronograma del debate se acordó en una reunión de la que participaron Massa, el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y los titulares del Pro, Cristian Ritondo; de la UCR, Mario Negri; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Mediante una nota dirigida a Massa, Juntos por el Cambio había pedido al oficialismo más tiempo para estudiar el proyecto, al advertir que “resultará imposible el debido análisis (del texto) en apenas unas horas”.

“Era bastante difícil imaginar que el proyecto pudiese tener mañana mismo dictamen de comisión”, dijo Negri a la prensa al ingresar al Palacio Legislativo, y agregó: “Frente a toda la incertidumbre que hay, no podemos hablar en el aire”.

Si bien aclaró que la principal bancada opositora no pondrá “ningún tipo de trabas” al tratamiento, enfatizó: “No estamos dispuestos a acompañar ‘superpoderes’ o delegación de facultades que recuperó el Congreso después de 16 años”.

“En 2002 se delegaron facultades y se le dieron ‘superpoderes’ al gobierno de ese entonces por dos años, y duró 16 años. Inclusive, cuando la economía crecía. Al Gobierno no le conviene cometer una gula de poder semejante”, sentenció Negri. (Fuente Parlamentario.com)