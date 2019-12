Graves incidentes en la sede del gremio de UTA Nacionales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Un grupo de choferes de colectivos que trabajan para la Empresa Grupo Dota SA generaron graves incidentes en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) luego de que el secretario general del gremio, Roberto Fernández, descalificara el paro y los cortes en los puentes La Noria, Pueyrredón y Alsina que realizaron en forma sorpresiva cerca del mediodía.

Los choferes, que pertenecen a una facción disidente a la que conduce Fernández, tomaron el edificio, rompieron vidrios y destrozaron las oficinas. El secretario general se encontraba en ese momento dentro de las instalaciones y tuvo que atrincherarse en el techo para evitar ser lastimado.

En la puerta del lugar hay una fuerte presencia policial y 7 unidades del SAME. Efectivos de Infantería de la Policía de la ciudad de Buenos Aires llegaron a la sede para evitar que haya una toma completa del lugar y que se acentúen los incidentes, pero para el momento en que arribaron la situación estaba descontrolada.

Los choferes que protestaban se subieron al techo de la sede, colgaron banderas y cantaron contra Fernández. Dos horas antes, en uno de los cortes que llevaban adelante, habían adelantado que estaban en contra de la conducción del actual secretario general y que pedían que se realicen elecciones.

Como consecuencia de los incidentes hay, por lo menos, 8 heridos. Seis de ellos están internados en el Ramos Mejía. Otro está internado en el Hospital Pena. La Policía detuvo a una persona con un revolver 9 mm en su poder.

“Este grupo de Dota me tomó el gremio. Lastimaron a todos. Estoy arriba del techo. Pasaron por arriba de la Policía o no llegaron tarde. A lo mejor son las últimas palabras que te digo”, dijo Fernández en una entrevista con el periodista Jonatan Viale en radio La Red, en la que dijo que estaba hablando desde el techo del sindicato porque la facción disidente le había tomado el edificio.

“Me está pasado esto porque no quiero lastimar a nadie. No es que no me puedo defender. Me estoy peleando con los míos para que no nos defendamos. Se metieron el gremio y me tomaron hasta el piso 4. Me rompieron todo”, explicó el secretario general del gremio.

“Yo voy a resistir, si suben al techo los mato a fierrazos", amenazó Fernández al tiempo que exigió la intervención de la policía para controlar la situación en la puerta del gremio. "Que la policía venga a rescatar a la gente, a mí no, yo soy el capitán, dejame para lo último, acá hay muchos empleados que no tienen nada que ver, nosotros no somos patoteros”, agregó.

Walter Fernández, uno de los delegados que forma parte de la oposición dentro de UTA, aseguró que “el paro va a seguir hasta que Roberto Fernández se vaya del sindicato”. Además, sostuvo que esta situación la va a resolver “los trabajadores” porque son ellos quienes “controlan el sindicato".

Más de 50 líneas de colectivos están paradas y se sumaron a la medida de fuerza que tiene como objetivo pedir una recomposición salarial, pero también reclamar la reincorporación de dos delegados que, según denuncian, fueron despedidos y no recibieron el apoyo del gremio.