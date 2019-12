"Voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante" Policiales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por El flamante ministro de Seguridad le envió un audio a Marcelo Gómez exigiéndole que restituya la custodia en edificios públicos rosarinos y amenazándolo con denunciarlo por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.

FOTO MIN.SEG. SANTA FE MARCELO SAIN. Flamante ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

La designación de Víctor Sarnaglia al frente de la Policía de la Provincia desencadenó una catarata de renuncias de jefes regionales este fin de semana. Eso generó la indignación del ministro de Seguridad Marcelo Saín, que no se privó de expresarse en redes sociales.

De acuerdo a lo publicado por el portal de radio LT10 Universidad de la capital provincial, ahora se abrió un nuevo capítulo en este escenario de tensión entre el poder policial y el poder político, y un capítulo que ya está siendo investigado por el Ministerio Público de la Acusación.

Se trata del supuesto retiro, el viernes pasado, de la custodia en edificios públicos de Rosario, una medida que habría sido resuelta por el titular de la UR II, Marcelo Gómez.

El portal Rosario 3 consigna que la sospecha derivó en un mensaje que el propio Saín le mandó por Whatsapp a Gómez para exigirle que se restablezca el servicio.



COMUNICACION

DE SAIN

"Le ordeno por este medio -dijo Saín a Gómez- que de manera inmediata restituya la custodia en los edificios públicos en el término de una hora. Si no lo hace, mañana usted va a ser denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y si ocurre algo en este período de tiempo, las consecuencias para usted van a ser más graves desde el punto de vista penal. Le aconsejo que cumpla con su deber porque usted no tiene ninguna facultad para estar deliberando nada con nosotros, con la conducción política y policial, respecto de lo que tiene que ver y hacer para llevar adelante el cumplimiento de la seguridad de los rosarinos. Así que ya le ordeno que restituya eso, porque de lo contrario voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante. Haga lo que tiene que hacer", manifiesta, enfático, en el registro.

"Voy a ir para allá —por Rosario— y la cosa se va a poner picante", cierra el ministro Saín.

El diario La Capital confirmó este lunes que Gómez le respondió a Saín por la misma vía: "Buenas noches ministro. Ya está establecido", le escribió.

Esta respuesta, de acuerdo al MPA, sugiere que efectivamente hubo una decisión de suspender el servicio asegura LT10 y Rosario3.