Beccacece es el nuevo DT de Racing Deportes 17 de diciembre de 2019 Redacción Por El ex entrenador de Independiente arregló su vinculación tras una reunión con la dirigencia de la Academia. Será oficializado en los próximos días.

Sólo falta la confirmación formal: Sebastián Beccacece será el nuevo entrenador de Racing, en reemplazo de Eduardo Coudet, quien tras un ciclo exitoso, que incluyó dos títulos (Superliga y Trofeo de Campeones) se muda al Inter de Brasil. El hasta hace 45 días director técnico de Independiente llegó a un acuerdo con la dirigencia tras una reunión con el presidente Víctor Blanco y el manager Diego Milito. Firmará contrato por 18 meses, igual que sucedió con el Chacho. Aún no hay fecha de presentación oficial, pero se estima que será la semana que viene.

Será el cuarto club en la carrera de Beccacece, de 38 años, como orientador principal. Antes estuvo en Universidad de Chile, Defensa y Justicia (dos etapas, donde logró mostrar su idea futbolística en todo su esplendor) e Independiente, institución de la que fue despedido hace apenas 45 días. También trabajó en continuado como ayudante de campo de Jorge Sampaoli; la última experiencia junto al oriundo de Casilda fue en la selección argentina, experiencia que finalizó en el Mundial de Rusia 2018.

Antes del cónclave decisivo de ayer, Beccacece ya se había reunido con Milito por espacio de seis horas, en un encuentro en el que le detalló su proyecto. Atrás quedaron otros nombres barajados por la Secretaría Técnica y la dirigencia que no terminaron de cerrar por diferentes motivos. Pablo Lavallén (llevó a Colón a la final de la Copa Sudamericana), el propio Sampaoli (subcampeón del Brasileirao con el Santos; la cuestión económica resultó una barrera insalvable), Ramón Díaz (ofrecido; no entraba en el plan Milito) y Gustavo Alfaro (recientemente desvinculado de Boca) supieron lucir el buzo de candidatos. Pero el club priorizó a Becca, por perfil similar al de Coudet. Además, llega acompañado por un ayudante con pasado en los pasillos del Cilindro: Nicolás Diez, aquel enganche que descollaba en las selecciones juveniles de José Pekerman.

El presidente Blanco viaja hoy a Paraguay, para estar presente en el sorteo de la Copa Libertadores 2020, a desarrollarse en el salón de convenciones de la Confederación Sudamericana, en Luque. Y quería hacerlo con el tema entrenador resuelto, situación que cerró de palabra. Una vez conocido el devenir del sorteo, conversarán más profundamente sobre los lugares a reforzar de cara a un año cargado de competencias: la Academia también da batalla en la Superliga (está a cuatro puntos de Argentinos, único líder), y tiene por delante la Copa de la Superliga, la Copa Argentina y la Supercopa Argentina ante River.