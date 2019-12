Los cruces de octavos Deportes 17 de diciembre de 2019 Redacción Por CHAMPIONS LEAGUE

La Champions League ingresa en su etapa más apasionante, esa en el que los equipos se miden en enfrentamientos ida y vuelta que en búsqueda del boleto para las siguientes etapas. La UEFA realizó ayer, en Nyon (Suiza) el sorteo que determinó la conformación de los octavos de final, que se disputarán en 2020. La gran final será el 30 de mayo en Estambul.

Entre los partidos más destacados de la fase, el Real Madrid se medirá ante el Manchester City de Pep Guardiola, mientras que el campeón de la última edición, el Liverpool, deberá defender su corona ante el Atlético del Cholo Simeone. El Barcelona, en tanto, se verá las caras con el Napoli.

Así serán los cruces: Borussia Dortmund vs. PSG, Real Madrid vs. Manchester City, Atalanta vs. Valencia, Altético Madrid vs. Liverpool, Chelsea vs. Bayern Múnich, Olympique de Lyon vs. Juventus, Tottenham vs. RB Leizpig, Napoli vs. Barcelona.

La ida de los octavos de final se jugarán los días 18, 19, 25 y 26 de febrero, mientras que las revanchas serán los días 10, 11, 17 y 18 de marzo de 2020. El viernes 20 de ese mismo mes se sorteara el cuadro de cuartos de final, instancia que se disputará en abril.

El mejor equipo de la fase de grupos fue el Bayern Múnich, único que logró puntaje perfecto y también fue el más goleador, con 24 tantos. Por otra parte, el menos goleado fue el PSG, que apenas recibió dos conquistas, gracias a las actuaciones de su nuevo arquero, Keylor Navas. El máximo artillero hasta el momento es Robert Lewandowski, con 10 gritos.