Riquelme empezó con la "limpieza" Deportes 17 de diciembre de 2019 Redacción Por BOCA

Aunque todavía no asumió formalmente como vicepresidente segundo de Boca en el espacio que comanda Jorge Amor Ameal (lo hará en el acto formal de este jueves), Juan Román Riquelme y su grupo de trabajo a cargo del fútbol del club ya están tomando decisiones. Ayer, la nueva Secretaría Técnica (que todavía no definió la continuidad o no de Nicolás Burdisso) le comunicó al Flaco Schiavi -técnico de la Reserva- y a los entrenadores de las divisiones inferiores que no continuarán en el club.

El encargado de hablar uno por uno fue Raúl Cascini, parte del equipo de trabajo junto a Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Sebastián Battaglia -gran candidato a conducir el preliminar-. Cascini se comunicó telefónicamente con el ex defensor para informarle de la remoción. Lo mismo sucedió con Héctor Bracamonte, Sergio Saturno, Gustavo Pinto, Leonardo Testone, Víctor Marchesini y Luis Luquez, quienes reportaban a Oscar Regenhardt, coordinador del área. “Nos dijeron que no entramos en el proyecto”, fue el argumento que recibió uno de los técnicos que fueron llamados.

Schiavi, ex compañero de Riquelme, todavía se encontraba en Europa al recibir el llamado: fue parte del viaje de capacitación al que Burdisso envió a todo el cuerpo técnico de la cantera, aunque él decidió permanecer en el Viejo Continente unos días más. De hecho, en la jornada de ayer estuvo de visita en el entrenamiento de la Juventus y se sacó fotos con Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín.

Riquelme estará este martes en Asunción, para seguir desde cerca el sorteo de la Copa Libertadores 2020 (por el fallecimiento de su hermano, Ameal se quedaría en Buenos Aires). El viaje de los flamantes directivos tiene otro objetivo de peso: aceitar el vínculo con los máximos directivos de la Confederación Sudamericana. Esto se debe a que el trato con la actual dirigencia, con Daniel Angelici a la cabeza, había tenido algunos cortocircuitos en los últimos tiempos con las autoridades de la Conmebol. El desgaste se había acentuado, sobre todo, luego de la final de la Copa Libertadores 2018.