Cuatro detenidos por el crimen del turista inglés Policiales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por FUE ASESINADO POR MOTOCHORROS QUE LO SIGUIERON DESDE EZEIZA

En una conferencia de prensa en la mañana de ayer, el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli; la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic; el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, informaron sobre las últimas novedades respecto a la investigación que se inició tras el ataque a los turistas ingleses en Puerto Madero y confirmaron que ya hay cuatro detenidos: tres argentinos y un venezolano. Sin embargo, por ahora no pudieron dar con el autor material, según informaron.



LA BANDA

Respecto del modus operandi de la banda, las autoridades de la Ciudad indicaron que identificaban a las posibles víctimas en el hall de Ezeiza, que elegían a quienes portaban relojes de alta gama, que luego los seguían hasta su destino final y que entonces los abordaban.

"Es un hecho atroz que debe ser inmediatamente esclarecido", dijo la ministra Frederic y destacó "el trabajo encomiable" que realizaron tanto las fuerzas federales como la Policía de la Ciudad, publicó La Nación.

Por su parte D'Alessandro aseguró que los vehículos involucrados en el incidente pudieron ser identificados, que se secuestraron autos y motos, y que se realizaron 18 allanamientos, 12 de ellos en la provincia de Buenos Aires. "Gracias al trabajo pudimos identificar por dónde habían circulado. Se logró detener a cuatro personas. Es una banda realmente grande y se logró detener a aquel que proveía la logística. Este no es el primer hecho que realizan en la Ciudad", dijo y agregó que algunos de los integrantes ya estaban detenidos y que se logró identificar a los autores del crimen del sábado. "Estamos trabajando en la detención".



INTELIGENCIA

Antes de dar su golpe la banda hacía un verdadero trabajo de inteligencia. Sobre esto Berard indicó: "Parte de la banda trabaja en el hall de Ezeiza, donde detectan turistas, esperan vuelos de Estados Unidos y Europa y desde ahí producen los seguimientos. En el exterior hay vehículos, se ubican en esos lugares y los siguen". También informó que no tienen autos con patentes con pedido de secuestro pero sí con transferencias no finalizadas y que por ello los usan inmediatamente.

"La investigación está en pleno proceso, estamos investigando, avanzando para el desbaratamiento. Esta es una banda mixta: apresamos a tres argentinos y a un venezolano y creemos que puede haber más personas de diferentes nacionalidades", añadió el policía.

Por último habló Santilli, quien afirmó: " Quiero destacar el trabajo conjunto. La seguridad es una política de Estado. Lo planteó el Presidente, lo planteó el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Este es un hecho atroz, la pérdida de una vida humana es irreversible. Nuestro trabajo es detener a estos delincuentes y ponerlos a disposición de la Justicia".