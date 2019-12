"La designación de Sarnaglia me parece perfecta y lo voy a apoyar" Policiales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por DEL JEFE JUAN PABLO BENGOCHEA A ESTE DIARIO

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - Cuando hablemos de Juan Pablo Bengochea, jefe de la Unidad Regional V de Policía de la provincia de Santa Fe, por estos días, es necesario aclarar que todavía no se le puede aplicar la calificación de "ex".

Es que si bien Bengochea pidió el pase a retiro voluntario, aún sigue cumpliendo sus funciones habituales en la UR V -como lo hizo el fin de semana pasado- y lo seguirá haciendo "hasta que me llegue la resolución definitiva del Ministro de Seguridad" de la provincia, confió Bengochea a LA OPINION.



SOBRE UNA PUBLICACION

Ante la consulta de este cronista sobre lo publicado por radio LT 10 de la capital provincial en su portal donde dice que, "La designación de Víctor Sarnaglia al frente de la Policía de la Provincia desencadenó una catarata de pedidos de pases a retiro por parte de jefes regionales este [último] fin de semana", Bengochea se manifestó en desacuerdo con esta afirmación en su caso particular.

El aún Jefe de la UR V señaló que: "Yo no tengo inconvenientes con la designación de Sarnaglia. Lo veo bien y deseo le vaya muy bien a la nueva gestión, porque es lo mejor para la sociedad y la institución. Lo mío es por haber finalizado un ciclo en mi vida y creo haber cumplido los objetivos en mi carrera en la Policía"; agregando que, "he estado mucho tiempo lejos de mi familia y es momento de estar con ellos. Las circunstancias son lógicas para mi retiro, la designación de Sarnaglia me parece perfecta, y lo voy a apoyar y cumpliré mis funciones lo mejor posible hasta que el Ministerio disponga mi retiro [definitivo]", afirmó el Jefe Policial a este Diario.