Apareció fronterense que llevaba 45.000 pesos Policiales 17 de diciembre de 2019 Redacción Por QUEDO SIN EFECTO EL PEDIDO DE PARADERO

Al hombre muchos lo dieron por desaparecido en la jornada de ayer, pero al final del día se supo que era la misma Policía quien lo había retenido.

Después de varias horas de tensión donde nada se sabía sobre el paradero de Nicolás Osvaldo C. de 33 años, residente en Frontera; a última hora de la jornada de la víspera se supo que NOC había sido demorado –o “retenido”- por la policía de la Provincia, confirmaron sus familiares y así lo publicó El Periódico de San Francisco.

El hombre se desempeñaba en la tarea de cobranzas, y por este trabajo salió de su casa en calle 11 al 2300 de la ciudad de Frontera junto a Lucas F. de 16 años –amigo de su hijo-, para hacer una cobranza en avenida Rosario de Santa Fe al 2500 de la ciudad de San Francisco a bordo de una motocicleta marca Yamaha YBR 125 c.c.

Tras ello, de regreso a la ciudad de Frontera, cuando llegó a la calle 5 a tres cuadras de la ruta nacional 19 fue interceptado por una camioneta Volkswagen Amarok, donde viajaban cuatro personas. Estas personas se habrían identificado como policías y le pidieron al cobrador subir al vehículo.

Rato después, el menor regresó al domicilio de su hermano junto a la motocicleta, y relató que cuando transitaban por la calle 5 de Frontera -a tres cuadras de la ruta nacional 19- fueron interceptados por una camioneta Amarok en la que se movilizaban los cuatro individuos que se identificaron como policías.

Así las cosas -de acuerdo al menor en cuestión- uno de ellos le dijo "tomatela de acá", por lo que caminando cumplió con la orden escuchada, no volviendo a ver a NOC.

De lo ocurrido en ese primer momento se brindaron detalles a la fiscal en turno, no obstante como se dijo, en horas de la tarde quedó sin efecto el pedido de paradero ya que era la misma Policía quien había "retenido" a NOC.