La lluvia no generó complicaciones en Rafaela

En la ciudad de Rafaela había tenido durante la tarde del sábado sólo 45 mm, que entre chaparrón y chaparrón, fueron sumando. Pero, por la noche, al igual que en toda la provincia, las precipitaciones fueron más intensas y en nuestra ciudad cayeron alrededor de 120 mm. Un registro alto que hacía tiempo no caía en la ciudad, y que trajo anegamientos en algunas calles, más allá que el tránsito en la medianoche y madrugada rafaelina no fue tan fluido.

De todos modos, la Estación Meteorológica del Aeródromo Rafaela dio a conocer que la lluvia caída constituye el máximo registro de precipitaciones en 24 horas durante el año 2019. Por ejemplo, podemos mencionar que llovió más en un día que en todo el mes de febrero pasado. Además, anunció que el total acumulado durante el mes de diciembre es hasta el momento de 132 milímetros.

En cuanto al resto de las localidades vecinas, tampoco hubo mayores inconvenientes. En Susana, los registros marcaron 160 mm y en Lehmann 100 entre las más lluviosas. En cuanto al resto de la provincia, en San Cristóbal cayeron 150 mm, Suardi 165 y Colonia Bossi 170.



TODO NORMAL

Más allá de que no hubo complicaciones en la ciudad a raíz de la lluvia, el sábado por la tarde la Secretaría de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, recorrieron algunos puntos de nuestro distrito para constatar que todo esté en condiciones y descartar daños. Ante una consulta de este Diario, la nueva Secretaria de Obras y Servicios destacó que "afortunadamente, la lluvia transcurrió de manera normal en la ciudad y por suerte fue todo tranquilo. En horas de la tardecita de este domingo se comunicó el cese del alerta meteorológico para las próximas horas, fundamentalmente en el centro de la provincia. Igualmente, el sábado estuvimos todo el día con sucesivas alertas meteorológicas y junto con Maria Paz Caruso. En este sentido, realizamos diferentes recorridas por toda la ciudad, sobre todo en los 4 cuadrantes, controlando cómo funcionaban los desagües, si estaba todo en condiciones en los canales principales y en las lagunas de retardo, sobre todo para comprobar el funcionamiento, como por ejemplo que no haya basura que obstruya los desagües y demás. Por otro lado, también estuvimos viendo el estado de las calles, sobre todo para asegurar la transitabilidad. Dentro de todo, la lluvia no generó ningún tipo de problemas. De todos modos, estuvimos en alerta todo el tipo conjuntamente con la junta municipal de protección civil, los funcionarios y los empleados que estaban a disposición. Hemos estado en contacto durante todo el fin de semana, porque había que estar atentos en caso de alguna eventualidad".



LO QUE VIENE

En cuanto al pronóstico para este lunes, se esperan mejores condiciones, con cielo cubierto despejándose hacia el mediodía, con 29º la máxima y 16º la mínima. La mejora climática continuaría durante el resto de los días, al menos hasta el próximo fin de semana.