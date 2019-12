"Esperemos que todo empiece a funcionar mejor" Locales 16 de diciembre de 2019 Redacción Por El titular de la UOM, Roberto Oesquer, analizó el tramo final del año y elucubró el inicio del 2020. Además, dijo que este momento es similar al que vivimos los argentinos a fines de la década del 90'.

Roberto Oesquer es uno de los representantes gremiales de nuestra ciudad que tiene un panorama, autorizado, para analizar el mercado laboral y pensar en qué mundo están inmersos los trabajadores, relacionado con la gran crisis económica que viven los argentinos.

Oesquer, al frente de la UOM y de la CGT local, analizó el presente en este final de año donde la mayoría de los gremios fueron pautando acuerdos a lo largo del 2019, con cláusula gatillo. Algunos con con cláusula de revisión y el gobierno nacional, que ya plantea que podría haber alguna suma fija

En ese sentido, dijo que "hubo una gran inflación y hubo una pérdida de poder adquisitivo importante, aparejado con rescisión y habrá que ver como se va a ir acomodando todo esto", marcó y añadió que "nosotros tuvimos un acuerdo salarial este año, donde se cobró en dos etapas. Además, tenemos un bono de 6 cuotas de 2 mil pesos, que era para compensar la inflación del año pasado y a todo esto tenemos una cláusula de revisión. Paralelamente tuvimos un bono de 5 mil pesos que algunos ya lo pagaron, y otros se paga en cuotas. Son varias cosas que se van a tener que ir clarificando y adecuando, cada cuál dentro de su convenio. Y a la vez previendo la dificultad que puede llegar a tener el sector privado para hacer frente a cuestiones que por ahí tampoco las tienen con certeza previstas", dijo, haciendo mención al gremio que representa.

Además, dijo que "hay muchas empresas que están trabajando al 50%, o menos. Por ahí uno ve que algunos sectores que están funcionando mejor y también tienen algún problema en el contexto internacional y se le cae algún cliente. Todo sumo y estamos atravesando una tormenta que todavía no termina. Esperemos que todo empiece a funcionar mejor, pero todo está por verse, pero no todos se están preparando de la misma manera. Puede haber un montón de cuestiones en distintas actividades", completó Oesquer.



COMPARACIONES

En diálogo con La Mañana de ADN, Oesquer comparó este momento que vive la Argentina con el que tuvo que afrontar el país a finales de la década del 90', donde la inflación también invadió los bolsillos de los ciudadanos: "es una situación muy parecida a la que nos pasó en el final de la década del 90'. Ahí también se vivió un momento difícil, fue una etapa complicada. La actual tiene particularidades con respecto a aquella. Fueron arrinconando a las empresas, y terminamos con poca actividad, la pérdida del poder adquisitivo, las altas tasas de intereses... lamentablemente este gobierno no acertó en su pronóstico y no podemos rescatar cosas positivas. Uno ve con preocupación como viven las empresas y también los empleados", dijo el gremialista.

A modo de cierre, y con la asunción de Alberto Fernández en la Nación y Omar Perotti en la provincia, elucubró que "me parece que vamos a vivir una nueva etapa y ojalá se puedan empezar a ordenar las cuestiones para que de alguna manera todos podamos desarrollarnos. Es fundamental que la industria lo pueda hacer, ya que es una generadora de mano de obra", dijo y agregó que "los que se favorecieron en este último tiempo fueron pequeños grupos concentrados. La eléctrica, la gasífera, gente que manejó un poder importante. Con el resto de las empresas no pasó lo mismo. Por ahí hay algunos monopolios que te manejan el 80% del mercado, con 7 u 8 empresas líderes en cuanto a la alimentación y demás. En líneas generales a las industrias le fue muy mal. Le fue bien a muy poca gente y el problema fue bastante generalizado", concluyó.