Lalo Bonino y su balance Locales 16 de diciembre de 2019 Redacción Por Uno de los referentes de Cambiemos en nuestra ciudad dejó la presidencia del Concejo Municipal en manos de Germán Bottero. Además, reflexionó sobre los años que se le vienen a la ciudad y a la provincia.

Raúl Lalo Bonino llegó a la presidencia del Concejo Municipal hace dos años. Tras un aluvión de votos que conseguía Cambiemos en nuestra ciudad, el bloque decidía ir por la presidencia, desplazando por ese entonces al Dr. Silvio Bonafede del PJ.

Luego de su gestión, Bonino entendió que no era bueno "atornillarse" y por eso "abrió el juego" a los nuevos concejales que llegan al Concejo, y tras ponerse de acuerdo, Germán Bottero, un histórico dirigente de nuestra ciudad, accedió a la presidencia.

"La verdad es que me encontré en mis años de concejal con el primer mensaje del Intendente, que está descargado desde lo político, tradicional, de buscar errores y aciertos, propios y ajenos. Y me encontré con un mensaje de búsqueda de unidad y de consensos, de priorizar los intereses de la ciudad y eso responde a una línea política que se viene trabajando, que hemos escuchado en el discurso de Alberto Fernández, y de Omar Perotti, que venimos escuchando de dirigentes de la actual oposición, con lo cual creo que demuestra desde lo discursivo, luego lo evaluaremos desde lo actitudinal, cómo vamos transitando este camino de unidad, eso marca un salto cualitativo en la política. Y obviamente que la gente empiece a acompañar esto, porque si la gente también se queda en esta posición maniquea que vimos en estos años, si es blanco o negro. O que si vemos políticos de distintos signos que se acercan, empezamos a pensar mal. Hoy lo normal tiene que ser ver a los políticos de distintos sectores llevándose bien, tratándose bien, porque cuando mejores sean los tratos personales mejores van a ser los lazos políticos, comenzó analizando Lalo Bonino, sobre estas nuevas facetas políticas de la ciudad y de la Argentina.

En referencia a su salida, y a la llegada de concejal del radicalismo, Bonino dijo que "no hubo mucha negociación, desde un primer momento y entendiendo las cantidades y las distribuciones de los votos y una voluntad personal de dar un paso al costado, pensando en que dos períodos fueron suficientes para volcar lo que uno quería plasmar, si bien siempre quedan cosas pendientes, creíamos que era el tiempo necesario para generar la impronta propia y ahora es hora de renovar la Institución así lo hacemos. No hubo discusiones, si un acuerdo instantáneo, una nueva redistribución de poderes dentro de cambiemos, donde inicialmente éramos 4 PRO y 2 radicales, ahora somos 2 PRO y cuatro radicales, respetar eso, entenderlo y seguir para adelante", marcó el Edil.



ESPACIO PARA LAS AUTOCRITICAS

Bonino tuvo que sortear, en sus dos años, distintas cuestiones que llevaron a varias discusiones entre los concejales. "Siempre quedan cosas pendientes", dijo Bonino y agregó: "una de las cosas que me reprocho fue el viaje a Uruguay, más allá de que no resultó en nada, si generó mucho ruido político, ha sido un aprendizaje en tener que comunicar mejor las cosas que hay que hacer de forma eficiente, y ese fue el gran error, no comunicar las cosas bien. Pero fue un aprendizaje, luego de pasado el tiempo el Concejo renovó su confianza en mí, me votaron nuevamente como Presidente y a lo largo de este tiempo más allá de lo que hemos realizado en la mejora de modernización, renovar la imagen del Concejo, una nueva página de internet, realizar la primera auditoría del Municipio, incorporar los procesos administrativos, poder ir mejorando los procesos de papeleo. Ahora creamos, un nuevo proceso de gestión de compras donde va a ser todo digitalizado, lo que va a permitir un mejor control. Fue mucho lo que hicimos en ese sentido. Pero sobre todo algo que prometimos en 2017, que era ser socios estratégicos del Intendente, planteando las cosas en las que teníamos acuerdos y aquellas en las que discrepábamos, que creíamos importantes para la ciudad. Acompañamos en muchas cosas al Intendente, al punto que se interpretó que había algún tipo de acercamiento político y no fue así. Tratar de acompañar en este nuevo proceso, a Germán en la presidencia", destacó.

Por último, uno de los máximos referentes que tiene Cambiemos en nuestra ciudad, habló de su futuro. Y en ese sentido, dijo que "en principio seguir capacitándome en política, durante este año pude hacer un postgrado en gestión pública, el año que viene tengo en mente dos cuestiones una en materia de seguridad y otra en asuntos corporativos. Pero la idea es mejorar para plasmarlo en lo público y obviamente apuntar a una nueva etapa que tiene que ver con la gestión. Sería uno de los grandes sueños para crecer en la política", finalizó.