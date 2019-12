El casamiento de Cormillot y la reacción de sus familiares Información General 16 de diciembre de 2019 Redacción Por Alberto Cormillot contó cómo reaccionaron sus hijos, nietas y suegros al casarse con una joven de 33 años: “Ya me perdonaron”. El reconocido doctor comentó la manera en la que se manifestó a cada integrante de su familia sobre su boda con una mujer 48 años menor que él.

Alberto Cormillot contó cómo reaccionaron sus hijos, nietas y suegros al casarse con una joven mujer.

Ayer, Alberto Cormillot fue uno de los invitados a Almorzando con Mirtha Legrand y contó cómo reaccionaron los integrantes de su familia ante la noticia de su casamiento con Estefanía Pasquini, la licenciada en nutrición de 33 años.

El médico nutricionista detalló que su hijo lo tomó bien. Sin embargo, su hija no estuvo muy de acuerdo con la idea. “Mi hija se resistía", manifestó. En tanto, una de sus nietas dijo que “no veo al abuelo en otro tipo de relación”.

Luego apareció una foto en la que estaban los padres de Estefanía y el doctor fue contundente: “Ahí están mis suegros. Que ya me perdonaron”.

Cormillot y Pasquini se casaron el domingo pasado. El reconocido doctor de 81 años celebró su boda junto a la joven nutricionista con una ceremonia al aire libre en un salón del barrio de Villa Devoto. Alberto y Estefanía disfrutaron de un día único rodeados de sus familiares y amigos más íntimos. Luego de dar el “sí”, llegó el momento del festejo.

La noticia se mantuvo en el más absoluto secreto hasta que se filtró en los medios su idea de casarse. “Fue un día largo que se hizo corto”, resumió Alberto Cormillot en diálogo con Teleshow sobre el casamiento que celebró con su pareja, Estefanía Pasquini.

“Para mí fue una boda normal, celebramos el amor”, agregó quien decide hacer oídos sordos a los comentarios sobre la diferencia de edad con su mujer, con quien no tuvo un prejuicio cuando decidieron comenzar la relación. “Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”, destacó el profesional de la salud.

Recién casados, ambos retomaron sus actividades laborales y recién durante enero, y en febrero se tomarán unos días para irse de vacaciones y celebrar su luna de miel. Según contó, el destino elegido por la pareja será “del Ecuador para abajo” porque quieren disfrutar del calor en una playa.

Por su parte, habló de la posibilidad de tener un hijo juntos y aclaró que, aunque hubo versiones que así lo indicaron, no será a través de un tratamiento sino de manera natural. “Si viene será bienvenido. Eso sí, debería ser cuanto antes...”, reconoció.