Pernía tuvo al fin su corona Deportes 16 de diciembre de 2019 Redacción Por El tandilense se coronó campeón de la temporada tras salir segundo en el Gran Premio Coronación en Neuquén, que quedó en poder de Agustín Canapino.

FOTO SUPER TC 2000 FELICIDAD PLENA./ Canapino festeja la victoria del cierre y Pernía el merecido campeonato.

Tras haber acariciado el campeonato en cinco oportunidades (2009, 2010, 2013, 2014 y 2015) Leonel Pernía (Renault) se convirtió en el nuevo campeón del Súper TC 2000. El Tanito, de 44 años y con 13 temporadas completas en la divisional (debutó en octubre de 2006, en los 200 Kilómetros de Buenos Aires), consiguió el tan ansiado título después de llegar como escolta de Agustín Canapino en el autódromo de Centenario (Neuquén). Este domingo se llevó la corona con 190 puntos, segundo Rossi con 175 y tercero Ardusso con 129.

Con la largada, Canapino se colocó al frente del pelotón y Pernía se metió atrás, delante de Julián Santero y Matías Rossi detrás. Más atrás, Facundo Ardusso completaba las cinco primeras posiciones.

En la cuarta vuelta, Santero le cedió el lugar a Rossi para que pelee mano a mano con el Tanito por el título, algo que el de Del Viso intentó, siguiendo el ritmo del Renault Fluence, pero sin poder pegar el zarpazo hasta la mitad de la prueba. La carrera tuvo un desarrollo anodino ya que no hubo sobrepasos importantes y Canapino la ganó de punta a punta. Pernía se mantuvo firme como escolta y su única preocupación fue mantenerlo a Rossi detrás suyo.

Los seis primeros de la competencia fueron Canapino (Cruze), Pernía (Fluence), el mendocino Julián Santero, el bonaerense Matías Rossi, el loberense Mariano Altuna, los tres con Toyota, y el entrerriano Mariano Werner (Fiat Tipo). El ganador tuvo un tiempo de 39m46s625/1000, quedando segundo Pernía a 3s135.

"Trabajamos mucho para este momento y no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el equipo. Hoy no tenemos más que disfrutar de este campeonato. Es muy duro lo que hace uno arriba del auto. Hoy le gané a un grande como Rossi, mano a mano, y nunca bajé los brazos. Estoy tranquilo conmigo por el camino que hicimos hasta acá", fueron las primeras palabras del flamante campeón.

Leonel Pernía ganó su segundo título en el automovilismo nacional, ya que en 2018 obtuvo la corona en la Clase 3 del Turismo Nacional con un VW Vento, tras cinco subcamopeonatos en el Súper TC 2000.



MOGGIA EN LA RENAULT

Guido Moggia venció de punta a punta en la décima y última fecha de la temporada de la Fórmula 2.0 by Renault y logró el título de la categoría con el auto del equipo LR Team. El joven de 18 años de San Justo sumó 421 puntos en el campeonato, misma cantidad que Mateo Polakovich, pero como alcanzó cinco victorias en la temporada, una más que su rival por el 1, se consagró campeón en el circuito de Neuquén.

Polakovich llegó como escolta de Moggia, a más de seis segundos, y Facundo Marques completó el podio.