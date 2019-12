Ian Reutemann se llevó el subcampeonato

El TC Pista Mouras disputó la última final del año en el Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, con la definición del título aún abierta. Ian Reutemann, el piloto de Humboldt, cerró una gran temporada llegando en la sexta posición y siendo subcampeón.

La carrera fue ganada por Otto Fritzler y Fernando Iglesias quedó en la segunda posición. Pero el campeón 2019 de la categoría fue Matías Frano, quien cruzó la bandera a cuadros en la tercera posición y dejó sin chances al resto, en lo que fue una definición muy ajustada.

Reutemann, con la Dodge del Martos Med, largó 16° y en la tercera vuelta ya estaba noveno, lo que renovó la ilusión de todo su equipo. En mitad de carrera, el virtual campeón era Frano, apenas por 0,25 unidades por encima de Reutemann, y 0,5 puntos por encima de Iglesias. En el décimo giro, Frano arriesgó y su jugada tuvo un buen desenlace: dio cuenta de Emannuel Novo antes del curvón y estiró la diferencia en la cima del campeonato.

Poco después, el piloto del DON se despistó y Reutemann ganó dos posiciones ante él y Maceira, pero sin alcanzar aún al representante del Garófalo Motorsport. Sobre el final, e intentando avanzar, un toque de Rodrigo González despistó a Ian Reutemann y desactivó todo tipo de chances para el santafesino.



TC MOURAS

El piloto uruguayo Marcos Landa no desentonó y se quedó con la Copa de Oro del TC Mouras, primer título de ACTC para un extranjero.

La final del TC Mouras en el Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata tuvo un inicio accidentado, producto de una pista húmeda que facilitó varios toques y despistes. Adelante, el uruguayo Marcos Landa (Torino) no dejó dudas con el auto del Trotta Racing y después de haber ganado tanto la clasificación como la serie, tomó el mando de la final de manera firme y estirando diferencias en las primeras vueltas.

Marcos Landa, nieto del expiloto y figura del Turismo Carretera Juan Manuel Landa, concluyó un fin de semana ideal y un año fantástico con pole position, serie, triunfo en la final y consagrándose como el primer piloto extranjero campeón de una categoría de la ACTC y en particular del TC Mouras. Segundo fue Daniel Nefa y tercero Lucas Panarotti (subcampeón).