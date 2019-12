Guerrieri consiguió el subcampeonato Deportes 16 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ESTEBAN GUERRIERI OFICIAL DIO PELEA HASTA EL FINAL./ Fue una gran temporada del argentino.

Norbert Michelisz contra Esteban Guerrieri, ese era el desenlace de un intenso campeonato 2019 del WTCR. Diez puntos los separaban y ambos salían en primera línea, con el húngaro en la pole. La situación antes de la salida fue frenética para Hyundai.

Nicky Catsburg fue expulsado de la Carrera 3, por su toque a Yvan Muller, y los mecánicos tuvieron que trabajar en el auto de Michelisz por un problema de transmisión. Las cuentas eran claras: Guerrieri necesitaba ganar y que Michelisz no subiera al podio. La lluvia volvió poco antes de darse la salida, por lo que la elección de neumáticos volvía a ser clave mientras dirección de carrera declaraba la carrera en mojado.

Guerrieri estuvo cerca de la heroica. El argentino tuvo el título en los primeros giros de la tercera carrera de la Copa Mundial de Turismo en Sepang.

Esteban se la jugó desde el inicio y pasó al frente de la competencia tras la largada, en tanto que Michelisz perdió con Mikel Azcona (Cupra) en los primeros metros y luego con Johan Kristoffersson (VW Golf), pero la velocidad se neutralizó por un despiste de Augusto Farfus. En el reinicio, en la quinta vuelta, Azcona se tiró a pasarlo al argentino y lo logró, pero el de Mataderos recuperó la punta por unos segundos.

Sin embargo, Azcona, con el auto más liviano, pegó nuevamente el zarpazo, con golpe incluido, algo que perjudicó a Guerrieri, quien se despistó unos metros, la toma de aire se llenó de césped y se fue retrasando en el pelotón con un problema de temperatura en el Honda Civic Type R hasta el 22º puesto.

"Se aprende de estas cosas, son infortunios que suceden. Me pega Azcona, estábamos peleando bien pero él sale a la recta, no tenía el auto puesto y me pega. Se me llenó de pasto el radiador y comenzó a levantar temperatura. Es un trago amargo, pero ya está. Le agradezco a todos los que me acompañaron. Dimos todo, no se dio, pero cuando no pasan las cosas como uno quiere, se aprende y hay que ir por la revancha", comentó el subcampeón de la categoría. Néstor Girolami, con el otro Honda, culminó 9º y también cerró una buena temporada.

La tercera carrera fue ganada por el sueco Kohan Kristoffersson (VW Gol). Michelisz (Hyundai) se llevó el título con 370 puntos y Guerrieri, con un Honda del equipo Münnich Motorsport, quedó segundo con 349. El tercer lugar fue para el francés Yvan Müller (Lynk & Co), con 329.