Rossi confirmó que deja el TC Deportes 16 de diciembre de 2019 Redacción Por

Matías Rossi junto a Daniel Herrero, presidente de Toyota, anunció que estará en el Stock Car a partir de la próxima temporada. La noticia que sobrevolaba hace unos días en el mundo motor se confirmó. Matías Rossi anunció de manera oficial, junto a Toyota, que correrá en el Stock Car de Brasil a partir de la próxima temporada. “Es una oportunidad única, una decisión personal encarar este proyecto de la manera que lo hace Toyota, así que era el momento para hacerlo. En el caso mío nunca quise dejar de correr en Argentina, tuve otras oportunidades para correr en Europa pero en su momento era dejar todo lo que hacía en el país y no quise. Estoy muy bien con Toyota, disfruto de correr en mi país y en esta oportunidad se va a dar que no voy a dejar mi actividad acá y a su vez voy a poder incursionar en el automovilismo brasileño”, expresó en primer término Rossi. Y luego agregó: “Ingresar de la mano de Toyota significa mucho para mí. Estoy muy agradecido al lugar que me están dando, sino sería imposible estar. El hecho de compartir equipo con pilotos como Barrichello, Piquet es algo único”.

Por último, Rossi confirmó que no estará en el TC en 2020: “Tengo que dejar el TC, es una decisión al darse esta posibilidad lo asumo como algo lindo. Disfruto de esta posibilidad, va a ser un gran año en mi actividad deportiva. Después si se da el retorno al TC, sé cómo funciona la categoría pero no es algo que hoy piense”.