Los convocados para el Preolímpico Deportes 16 de diciembre de 2019 Redacción Por Con ausencias de peso del exterior, el entrenador Fernando Batista entregó la nómina de futbolistas que jugarán el certamen en Colombia, clasificatorio a Tokio 2020.

Ayer, el entrenador Fernando Batista dio a conocer la lista de 22 jugadores que representarán a la selección argentina en el Preolímpico de Colombia, torneo que se disputará entre el 18 de enero y el 9 de febrero de 2020 y el cual entregará dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Finalmente, el DT no podrá contar con varios de los futbolistas que se desempeñan en el exterior y que no fueron cedidos por sus clubes.

Entre los citados se destacan los nombres de jugadores que en el último tiempo han tenido continuidad en la primera división del fútbol argentino, como Adolfo Gaich (San Lorenzo), Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo (Boca), Julián Álvarez (River) y Matías Zaracho (Racing).

En tanto que, entre las ausencias, hay futbolistas de renombre como Ezequiel Barco (Atlanta United), Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú), Matías Vargas (Espanyol), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cristian Romero (Genoa), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Marcos Senesi (Feyenoord), Santiago Colombatto (Sint-Truidense Bélgica), Lisandro Martínez (Ajax) y Nicolás González (Stuttgart). Todos ellos se desempeñan en equipos del exterior y habían sido parte del proceso de Batista, pero sus respectivos clubes se negaron a cederlos para esta competencia.

En la primera fase, en Pereira, Argentina integrará el Grupo A y jugará ante Colombia (el 18 de enero), Chile (24), Ecuador (27) y Venezuela (30). En el Grupo B estarán Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia.

Se clasificarán los dos primeros de cada zona que se enfrentarán en un cuadrangular del que saldrán los dos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Dicho cuadrangular se jugará el 3, el 6 y el 9 de febrero.

Colombia es anfitrión de un Preolímpico por cuarta vez en su historia, luego de cobijar este torneo en los años 1968, 1972 y 1980. La Albiceleste se viene preparando a consciencia con el objetivo de repetir la medalla dorada que se colgó en dos oportunidades: Atenas 2004 (con Marcelo Bielsa como entrenador) y Beijing 2008 (con Sergio Batista como orientador y Lionel Messi como estandarte).

En los últimos meses, la Sub 23 disputó varios amistosos preparatorios para para el Preolímpico, con la base del grupo que conquistó la presea dorada en los Juegos Panamericanos de Lima. En septiembre superó a Bolivia (5-0) y a Colombia (3-1). Y en octubre igualó como visitante los dos test frente a México (1-1 y 2-2). En tanto que, en noviembre, se consagró en la Copa United de España tras aplastar por 14-0 a Islas Canarias y, posteriormente, vencer en la final a Brasil por 1-0.



La nómina completa es la siguiente: Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Valencia). Defensores: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez), Nehuén Pérez (Famalicao de Portugal), Leonel Mosevich (Nacional de Portugal), Facundo Medina (Talleres), Lautaro Valenti (Lanús) y Claudio Bravo (Banfield). Volantes: Fausto Vera (Argentinos), Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo (Boca), Tomás Belmonte (Lanús), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Alexis Mac Allister (Boca, Lucas Robertone (Vélez) y Agustín Urzi (Banfield). Delanteros: Julián Alvarez (River), Nahuel Bustos (Talleres), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Valentín Castellanos (New York City).