Importante robo en joyería rafaelina Policiales 16 de diciembre de 2019 Redacción Por El comercio es muy conocido ya que allí se elaboran las alianzas de oro matrimoniales, además de otros productos con el preciado metal.

Aproximadamente a las 2:00 de la madrugada de ayer, una conocida joyería de la ciudad ubicada en calle Sarmiento a metros de calle Alvear, lugar donde se confeccionan las alianzas de oro matrimoniales, además de otros productos con el preciado metal, fue visitada por ladrones nocturnos, ya que fue a esa hora exactamente cuando sonó la alarma antirrobos.

No obstante personal policial tomó conocimiento en un horario posterior, de que personas desconocidas ingresaron a la joyería por la puerta del frente del comercio, sustrayendo desde la caja fuerte joyas y dinero en efectivo en un monto no precisado.

Luego de sucedido el hecho concurrió al lugar Policía Científica para continuar con las diligencias investigativas. Por razones de jurisdicción actuó en el lugar personal policial de la Comisaría 1ª.



RECUPERAN ELEMENTOS

EN FRONTERA

Siendo las 9:50 de ayer, personal policial del Comando Radioeléctrico de Frontera, produjo el hallazgo –en calle 54 entre calles 7 y 9 de esa localidad- de bultos sospechosos en un terreno baldío, cubiertos con frazadas.

Una vez descubiertos se constató que se trataba de un TV marca Sanyo de 42 pulgadas tipo LCD, un tv marca Daewoo de 32 pulgadas tipo LCD, un reproductor de sonidos tipo "parlantes", una frazada, una cortina, y botellas de licor.

Dos individuos llevaban consigo los bultos, pero una vez en el lugar el personal policial no pudo dar con los sujetos en cuestión.

Se procedió así al secuestro y traslado de todos los elementos a la Comisaría 6ª para su correspondiente averiguación de procedencia, dando conocimiento a la fiscal de turno Dra. Fabiana Bertero.



TENTATIVA DE

ROBO DE MOTO

A las 4:45 del sábado, en la intersección de calles 25 de Mayo y Alem, en la localidad de Santa Clara de Saguier, una mujer identificada como MSB de 26 años, dio cuenta a personal policial de la Comisaría N° 8, de haber sorprendido a quienes conoce como MM y otro NEO de 22 años alias “Gringo”, llevándose su motocicleta marca Guerrero Trip 110 c.c., color gris, tras forzarle la traba volante.

Luego de ser sorprendidos los sujetos abandonaron el birrodado y emprendieron la huida, perdiéndose de vista al primero de los nombrados, pero logrando darle alcance al restante, y en presencia de testigos de actuación, se procedió a su aprehensión y traslado a sede policial.

Siendo las 9:00 el aprehendido recuperó su estado de libertad.

Del hecho tomó conocimiento la fiscal en turno Dra. Fabiana Bertero.