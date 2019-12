Buscan evitar un fracaso en negociaciones climáticas Internacionales 15 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

MADRID, 15 (AFP).- La comunidad internacional afrontaba este sábado su última oportunidad para evitar un fracaso en las negociaciones de la COP25 en Madrid que asestaría un duro golpe a los esfuerzos contra la urgencia climática.

Los casi 200 países que participan en esta conferencia de la ONU seguían estudiando cerca de la medianoche un nuevo borrador presentado por la presidencia chilena, después de que la propuesta anterior fuera ampliamente rechazada por estar muy lejos de la firme respuesta que reclama la ciencia para frenar el calentamiento.

Después de dos semanas de negociaciones y de repetidos llamamientos de la ciudadanía liderada por la adolescente sueca Greta Thunberg, la comunidad internacional sigue examinando si está dispuesta a elevar la "ambición" en 2020, esto es, las metas de cada país de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Los gobiernos "creen que el cambio climático sucederá en el futuro, que tenemos tiempo. Estamos aquí para recordarles que necesitamos actuar ahora", dijo en la COP25 Alexandria Villaseñor, una militante estadounidense de 14 años.

Los objetivos planteados en el Acuerdo de París de 2015 son insuficientes para limitar el calentamiento a +1,5 ºC, un umbral que según los científicos permitiría contener sus efectos devastadores.

"Estamos muy contentos porque (...) tuvimos un apoyo rotundo para ir por más ambición, que es lo que esta presidencia ha solicitado", afirmó el coordinador chileno Andrés Landerretche al poner sobre la mesa la nueva propuesta.

Afirmó que la pelota está ahora en el campo de los países participantes, cuyas delegaciones negocian de forma ininterrumpida desde el viernes por la mañana.

Landerretche confió en alcanzar un acuerdo "en las próximas horas". "No prevemos ninguna suspensión" de la conferencia, afirmó. El texto anterior había sido calificado ampliamente de "inaceptable".

"Es imposible marcharse de esta COP sin un mensaje fuerte sobre la ambición", había reaccionado la ministra finlandesa de Medio Ambiente, Krista Mikkonen, en nombre de la Unión Europea que, junto a los países más vulnerables, puja por un compromiso firme contra el calentamiento.

"Es de locos, no recoge las demandas de los jóvenes que salen a la calle en todo el mundo a manifestarse ni responde a la necesidad de las comunidades que son arrasadas por la subida del nivel del mar", dijo Simon Stiell, del estado caribeño de Granada.

México, Argentina y Uruguay denunciaron por su parte que en el borrador se retiraran referencias a la importancia de tener en cuenta los derechos humanos y la protección de los pueblos indígenas en las acciones climáticas.

A la vez, las naciones en desarrollo multiplican sus pedidos a los países ricos para que cumplan su compromiso de ayudarles financieramente a mitigar y adaptarse al cambio climático.

Las oenegés y los observadores también fustigaron la marcha de las negociaciones, mostrando una preocupación inédita.

"La presidencia chilena tiene una tarea: proteger la integridad del Acuerdo de París y no permitir que el cinismo y la avaricia lo entierren", declaró la directora de Greenpeace International, Jennifer Morgan. "Pero hasta ahora fracasó".

"En los últimos 25 años nunca había visto esta casi total desconexión entre lo que la ciencia y la gente en el mundo reclaman y lo que los negociadores climáticos están consensuando", aseguró Alden Meyer, un veterano observador.