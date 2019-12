Boudou Nacionales 15 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El abogado de Roberto Baratta y del ex vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Rúa, sostuvo ayer que "falta liberar a Amado", luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara la excarcelación de su defendido en la causa Cuadernos, junto a la de Julio de Vido, ambos ex integrantes del ex Ministerio de Planificación Federal.

Baratta y De Vido fueron excarcelados ayer a la madrugada y ambos se encuentran en sus respectivos domicilios, tras haber estado detenidos como consecuencia del dictado de prisiones preventivas.

"Falta Amado", sostuvo Rúa en una entrevista brindada a la AM 750, donde analizó que "menos mal que las condenas no fueron a muerte", al considerar que "es absurdo que se empiecen a ejecutar, si todavía quedan instancias de revisión y no hay sentencia firme".