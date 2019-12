Declararon cena familiar y era un “pico libre” Policiales 15 de diciembre de 2019 Redacción Por LO PROMOCIONABAN POR LAS REDES SOCIALES

Personal policial de la Comisaría 13ª intervino en un hecho de “daño”.

Siendo la 1:20 de la madrugada de ayer, personal de Protección Vial y Comunitaria de esta ciudad solicitó colaboración policial, para dirigirse junto a personal de la GUR a la vecinal del barrio San José, ubicada en calle Lavalle y Manera.

Así, dos uniformados se hicieron presentes en el lugar junto al presidente de dicha vecinal.

Una vez allí los inspectores municipales comenzaron a labrar una multa, ya que el permiso que solicitaron en el Municipio era para una cena familiar y a través de redes sociales, la fiesta era promocionada como “Pico Libre”, encontrándose allí varios menores con consumo de alcohol y en estado de ebriedad.

El padre de la menor que organizó el evento, accedió a desalojar el lugar y suspender dicho evento, pero luego se acercaron personas mayores de edad que comenzaron a insultar al personal policial y municipal presente y al presidente de la vecinal.

Las cosas no quedaron allí. En un momento estas personas comenzaron a arrojar elementos contundentes al móvil policial de esa dependencia policial, ocasionándole daños al vehículo, y afortunadamente ninguna persona resultó lesionada.

El personal policial entrevistó al presidente vecinal y al coordinador de Protección Vial y Comunitaria.

Actuaciones a cargo de la Comisaría 13ª quien informó lo sucedido a la fiscal de turno Dra. Fabiana Bertero.



TENTATIVA DE ESTAFA

EN ANGELICA

Un vecino de la localidad de Angélica, identificado como ERI de 69 años, dio a conocer que el viernes a las 19:30, recibió un llamado telefónico a su celular de un número con característica de Córdoba, donde una voz masculina -no recuerda el nombre-, le decía que era contador y que su número de teléfono había salido favorecido en un premio de $ 250.000, y que además había ganado electrodomésticos de una conocida firma.

Quien llamó lo felicitó varias veces, le dijo que era un número favorecido en toda la provincia, que había salido por Crónica TV y que iba a venir una empresa a filmarlo y otras cosas más que no recuerda; avisándole además que a las 21:30 el denunciante se dirigiera a un cajero automático para hacerle el depósito del premio.

El denunciante manifestó no haber ido a ningún cajero y decidió acercarse a la comisaría para denunciar lo sucedido.

Actuó personal de la Subcomisaría N°5 de Angélica, por el delito de “tentativa de estafa”.