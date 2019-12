Pernía, dueño de la pole Deportes 15 de diciembre de 2019 Redacción Por SUPER TC2000

La clasificación del Súper TC 2000 en la provincia de Neuquén, quedó en manos del tandilense Leonel Pernía (Renault), quien ahora lidera el campeonato con doce puntos de ventaja ya que sumó los cinco disponibles de este sábado.

Pernía llegaba con siete puntos a su favor en la punta del torneo y fue contundente para no permitir que Matias Rossi (Toyota) le descontara ninguno de los puntos posibles. El primer corte clasificatorio fue para el piloto de Renault y de esta manera sumó los dos puntos y el pase a la Súper clasificación junto a Agustín Canapino (Chevrolet), Julián Santero (Toyota), Facundo Ardusso (Renault), Matías Rossi (Toyota) y Matías Milla (Renault).

Rossi marcó un tiempo de 1m29s949 que no sería lo mejor para el de Del Viso, que vio como Leonel Pernía volaba con 1m29s089. Canapino por su parte quedó a tan solo 67 milésimas y Facundo Ardusso fue tercero a 267 milésimas. Sin penalizaciones por hándicap, Pernía largará desde la primera posición en la final y Agustín Canapino lo acompañará en la primera fila. A Rossi le quedará escalar desde la quinta posición. La actividad de este domingo comenzará con la prueba de tanques llenos a las 9.20 y posteriormente, el plato fuerte de la última del año será desde las 11:58.



¿QUE NECESITAN?

Leonel Pernía amplió a 12 puntos su diferencia con Matías Rossi en la lucha por el título, luego de conseguir las 5 unidades que estaban en juego en la clasificación del Súper TC2000, ayer, en Centenario, y tiene todo a su favor para consagrarse campeón hoy al largar desde el primer lugar en la última carrera del año. Al piloto de Renault le alcanzará con salir en el cuarto puesto para coronarse, independientemente del resultado de Rossi. En cambio, el referente de Toyota arrancará la competencia con la obligación de avanzar desde su quinta colocación de partida, ya que solo le sirve estar arriba del podio para mantenerse con chances. Para ser campeón, Rossi necesitará de ciertos resultados de Pernía. Si gana, precisa que el tandilense termine del quinto puesto para atrás. Si sale segundo el piloto de Del Viso, el “Tanito” no debería ver la bandera a cuadros antes del octavo puesto. Y si llega tercero, el hombre del Rombo no tendría que sumar puntos, es decir, como máximo en el undécimo puesto. Pernía dio un gran paso al título, aunque todavía falta el acto final.