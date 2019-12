La Dolfina, campeón de Palermo Deportes 15 de diciembre de 2019 Redacción Por POLO

FOTO LA NACION EQUIPO INOLVIDABLE. La Dolfina dominó de principio a fin a la Ellerstina y repitió el festejo.

Que a La Dolfina no le hablen de motivación. En Palermo siempre la tiene a tope; no es un tema para el conjunto. Que le hablen más bien de números, de las marcas históricas que va dejando, de las que le quedan más cerca, aunque sus jugadores no se ocupen de ellas en el presente. Todo testigo de sus actuaciones debe saber que está presenciando al mejor equipo de los últimos 40 años del polo, y quizás de la historia. Porque Coronel Suárez, el legendario Coronel Suárez, que sigue en un pedestal altísimo, ya no está tan lejos para el cuarteto que este sábado conquistó por séptimo año consecutivo (Suárez lo hizo diez veces seguidas) el Campeonato Argentino Abierto, con un intenso 16 a 12 frente a su archirrival, el gran Ellerstina.

No hubo una figura excluyente en la 12ª final que enfrentó a La Dolfina y los Pieres por el Argentino Abierto, el máximo certamen del mundo, pero sí hubo muchas caídas, incluso una preocupante de Juan Martín Nero, que fue reemplazado por el brasileño Rodrigo Ribeiro De Andrade.

Ahora el club de Cañuelas lleva una ventaja de 9-3 en definiciones de Palermo, con 177 goles contra 160 de Ellerstina. Una proporción que se reduce si la referencia es el historial completo entre ambos, pero que no deja de ser contundente: 30 triunfos (y 645 tantos) frente a 15 (y 590). Es decir, el doble de victorias para los de blanco y azul. Además, el club de Cañuelas acumula 13 cetros, apenas dos menos que el segundo más laureado de la historia, Hurlingham.

En medio de la marea de imponentes números colectivos, se inmiscuyen algunos individuales asombrosos. De Adolfo Cambiaso, por supuesto. El crack sumó una 16ª corona en el Abierto, que lo pone a solamente una de las 17 de Alberto Pedro Heguy y a cuatro de las 20 de Horacio Antonio Heguy y de Juan Carlos Harriott (h.), el otro "mejor polista de la historia". A los 44 años, el líder de La Dolfina parece lejos de la impresionante cifra de Juancarlitos, pero no solamente nunca dijo tenerla como objetivo, sino que además hace unas temporadas daba la impresión de que era imposible que Cambiaso alcanzara a Harriott, y hoy ya empieza a haber dudas.

Por dos cuestiones: su vigencia a una edad en la que muchos están retirados o a punto de hacerlo, y el sensacional equipo que integra y que él terminó de formar en 2011. El cuarteto Cambiaso-Stirling-Mac Donough-Nero perdió uno solo de sus 40 partidos del Argentino Abierto que protagonizó en sus nueve temporadas, y apenas 7 de los 101 que totaliza en la Triple Corona. Una superioridad avasallante, y más impactante por el nivel de adversarios que ha tenido, fundamentalmente el de Ellerstina.

Para los Pieres queda otra frustración, aunque por cierto menos dolorosa que la de 2018, cuando ni siquiera alcanzaron la final de Palermo (cayeron a manos de Las Monjitas en la definición de su grupo). Ya van siete temporadas sin cumplir el objetivo que se fija la enorme organización que es Ellerstina. Demasiado tiempo para sus aspiraciones y su categoría. Aunque no tanto si se considera lo que tiene enfrente: una máquina de polo que rarísima vez se descompone.