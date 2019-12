Más de 40 mm en un sábado muy tormentoso Locales 15 de diciembre de 2019 Redacción Por La inestabilidad llegó un rato antes del mediodía de ayer y no frenó hasta la noche, con constantes tormentas que asecharon la ciudad, sin traer complicaciones severas.

Rafaela tuvo un día verdaderamente lluvioso en la jornada de ayer, comenzando cerca del mediodía una lluvia que no se detuvo prácticamente durante todo el día.

Si bien el sábado tuvo blancos en donde pasó nada, el Servicio Meteorológico Nacional no dejó de emitir alertas para la zona, donde tuvimos más de 40 mm caídos. Lo importante, es que no hubo complicaciones climáticas, sin granizo y con un viento que calmo, dentro de todo.

Pasadas las 14.30, la Secretaría de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, recorrieron algunos puntos de la ciudad para constatar que todo esté en condiciones y descartar daños. Recordemos que originalmente, la llegada de la tormenta estaba anunciada para la madrugada del sábado, pero el cielo se mostró nublado, algo amenazante, pero sin demasiada peligrosidad.

El sur del área de cobertura tuvo tormentas permanentes, de variada intensidad. Las condiciones tenderán a mejorar de sur a norte del área durante la jornada de hoy en todo el período de pronóstico, se esperan valores de precipitación acumulada, pudiendo ser superados en forma localizada, especialmente sobre el norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos y sur de Corrientes.