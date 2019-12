Cómo ahorrar el aguinaldo y terminar el año sin deudas Suplemento Economía 15 de diciembre de 2019 Redacción Por Adelantos.com, propone distintos consejos para aprovechar al máximo este respiro monetario y terminar el año sin números rojos.

Diciembre suele ser el mes con más actividades, reuniones y gastos. Es el momento de despedir el año con los amigos, las fiestas familiares y laborales, y sobre todo pensar en las vacaciones. Una de las mejores noticias que muchas personas reciben, para esta época del año, es la llegada del aguinaldo, un beneficio del que gozan los trabajadores formales. Recibir esta bonificación, para muchos es un verdadero oasis, un respiro al bolsillo que ayuda a concluir el año después de tantas corridas, y del sube y baja inflacionario.

Este ingreso puede tener diversos destinos como ahorrar, comprar regalos para las fiestas, organizar las cenas o pagar los gastos de las vacaciones. Muchos utilizan esta plata extra para cerrar deudas o cancelar las cuotas pendientes de un crédito personal ¿Pero, cómo ahorrar si apenas alcanza el dinero del sueldo mensual?

Para poder lograr la tan ansiada salud financiera, darle un buen rendimiento y utilidad, Adelantos.com, una empresa perteneciente a Ixpandit Fintech Factory centrada en el mercado de consumo y enfocada a ofrecer créditos online de manera instantánea, brinda consejos para exprimir al máximo cada centavo del aguinaldo.



1. Ahorrarlo, pero no debajo del colchón: El aguinaldo es una excelente oportunidad para iniciarse en el camino del ahorro. Es cierto que muchos precisarán ese dinero para saldar alguna deuda o afrontar gastos del presente. Pero aquellos que tienen la posibilidad de conservarlo pueden pensar, no en guardarlo simplemente, sino en invertirlo para que el monto ascienda. Las herramientas de inversión son muchas y sus beneficios varían según los países y los períodos. En todo caso, puede resultar conveniente acudir a un asesor financiero para evaluar opciones: desde plazos fijos, acciones en la Bolsa, bonos, compra de dólares o incluso bitcoins.



2. Usarlo, para ganarle a la inflación: El buen ahorrista es una persona siempre previsora. Una buena idea es destinar el aguinaldo para compras anticipadas. Por ejemplo, si un familiar cumple años en el mes de julio… ¿por qué no comprar el regalo cuando llega el aguinaldo de diciembre? En vista a las previsiones inflacionarias -se espera un aumento de precios para mediados de 2020-, se estará ahorrando una gran cantidad de plata al comprar de manera anticipada.



3. La jubilación: Aquellas personas que tengan la posibilidad de no utilizar ese dinero tienen la excelente oportunidad para lograr tranquilidad financiera, en este caso de largo plazo. Los que estudian cómo ahorrar dinero para los días de vejez, pueden usar este pago de fin de año para generar un fondo de retiro. Una segunda jubilación que se sumará a la que llegará por la “vía oficial”.



Ixpandit Fintech Factory, una empresa creada por Matías y Tomás Friedberg, combina el conocimiento del mundo financiero con la agilidad del e-commerce. Su foco está puesto en la digitalización de los negocios financieros y en perfeccionar la relación con el usuario final. Esto se logra gracias a la Ciencia de Datos para generar eficiencia operacional y en la Tecnología, con el objetivo de ofrecer inclusión y velocidad en los servicios que brindan. El servicio es 100% digital, instantáneo, 24x7 y sin documentación física. Ixpandit, cuenta con más de 8 años en el mercado y posee varias líneas de negocios, entre ellas, Adelantos.com.