El panorama en la ciudad

En relación a lo mencionado, y sabiendo que la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) como en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) esperan los anuncios del nuevo Gobierno en materia de ingresos, Juan Berca, titular del CEC local, dijo que "Rafaela no escapa a la realidad. Si bien acá no hubo, como en otros lugares, cierre de sucursales o de empresas grandes, con muchos trabajadores en la calle, en esta ciudad se ha visto una merma muy chiquita de empleados de comercio, no llegamos al 5%. Si bien han cerrado algunos comercios, hay que decir que otros han tomado a trabajadores", dijo el titilar del CEC.

En cuando a las ventas, destacó que ahora se está viendo más movimiento gracias a la iniciativa que tienen los empresarios de buscarle la manera, a través de ofertas, ayudado por la cercanía a las fiestas que tenemos. Más allá de esto, confirmó que hay un parate importante en relación a otros años.