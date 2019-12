Empleados de comercio: "es un intento para subsanar la situación económica" Locales 15 de diciembre de 2019 Redacción Por El titular del Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, Juan Berca, se refirió al pedido que hizo el sector para revisar la paritaria. "Sostenemos que la única manera de salir adelante de este momento es incrementando las ventas, y para incrementar las ventas hay que darle más poder adquisitivo a la gente", dijo.

Días pasados, se conoció a nivel nacional la gestión de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que a través de sus máximos dirigentes reclamó reabrir las negociaciones paritarias para acordar un incremento salarial del 22% con retroactividad al 1 de diciembre.

Si bien el pedido de la Federación que preside desde hace tres décadas Armando Cavalieri es para los 500.000 trabajadores afiliados y bajo convenio, el aumento sería para los 1,2 millones de empleados de comercio que hay en la Argentina.

Juan Berca, titular del Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, hace años que está al frente del gremio y como todo representante, espera que este año 2019 vaya cerrando los ciclos, para comenzar el 2020 de otra manera. Al respecto, deslizó que "es un intento para subsanar un poco la situación económica" que viven los trabajadores del sector, ya que la paritaria de los empleados de comercio va desde el 1 de abril al 31 de marzo de cada año. Recordemos que este año lograron un aumento del 30% en las paritarias, que terminan de cobrarlo en marzo del año que viene.

Además, la cláusula de revisión lograda es para el mes de enero, buscando un reajuste. "Lo que se está pidiendo es un adelantamiento de esa paritaria, o de esa revisión, ya que no desconocemos que la situación está difícil. Sabemos que al sector empresario se le han caído las ventas, que la están pasando mal. Y si esto sucede, hay que decir que el trabajador la está pasando recontra mal, por lo que hay que reajustar", expresó Berca.

Por otro lado, el titular del gremio recordó que "hubo voces de que se nos iban a dar sumas fijas, que al nuevo gobierno había que esperarlo... lo que nosotros decimos es que hoy por hoy estamos un 30% por debajo de la inflación y entonces si vamos a hacer un planteo de cambiar las normas de juego en cuanto a la discusión salarial, primero que todo sinceremos el aumento salarial que tuvimos en la última paritaria", dijo.

Realizando un análisis global de la situación que viven los trabajadores, no sólo del comercio, sino del país en general, Berca dijo que "nosotros sostenemos que la única manera de salir adelante de este momento es incrementando las ventas, y para incrementar las ventas hay que darle más poder adquisitivo a la gente. Entonces es como una rueda, si no le damos plata al trabajador, no se puede salir a comprar. Y si no se puede salir a comprar, no hay aumentos de venta. Yo sostengo lo de siempre: no soy ningún máster en economía y no manejo macro números, sino la simplicidad de los números cotidianos. Si no podemos lograr un ingreso que satisfaga nuestras necesidades básicas, como alimentarnos, salud, recreación, ¿para qué sirve todo el circuito comercial o manejar plata? No sólo los empresarios tienen que tener poder adquisitivo, sino los empleados también para satisfacer las necesidades básicas", destacó.

El convenio colectivo de trabajo logrado por el Centro de Empleados de Comercio realiza un aporte al convenio obligatorio de todos los trabajadores del sector. Luego, cada trabajador elige afiliarse a su sindicato de base. En Rafaela, hay cerca de 6 mil empleados de comercio que aportan al convenio, el 2% obligatorio. En el sindicato local hay cerca de 3.200 que aportan.

Ahora, tras mandar la nota al Ministerio de Trabajo, se aguardan los tiempos del nuevo ministro de trabajo, que lleva pocos días en el cargo. Esperan que esta semana que está por comenzar haya respuestas concretas, para mantener una reunión. "No sabemos si por decreto se va a dar para todos, para algunos, son todas cosas que están pendientes", dijo el secretario gremial.