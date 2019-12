La Economía Popular Suplemento Economía 15 de diciembre de 2019 Por Guillermo Briggiler Cuando el mercado por si solo no puede resolver la situación de algunos miembros de la sociedad, el Estado debe permitir e incentivar la generación de economías populares.

FOTO ARCHIVO CUENTAPROPISTA. Puede ser parte del ecosistema de la economía popular.

Existen en nuestro país desigualdades que nos apremian a construir puentes entres los sectores más postergados y los que hoy se encuentran en mejor situación. Históricamente estas desigualdades podían saldarse mediante la educación, la cual era el mejor camino a la superación personal y social. Pero desde hace un tiempo ya no es tal, o al menos la educación que nuestro país ofrece, aun con esfuerzos por parte de la población, no es garantía de movilidad social. Profundizamos sobre esto en una columna anterior llamada “Terminar con las Obviedades”.

Argentina hace del 2011 que no crece, una década entera, en la cual la población aumentó en más de cuatro millones de personas, estos datos que nos dicen que, si tomamos el producido del país por habitante, todos somos un poco más pobres, no crecemos en producción y crecemos en cantidad de ciudadanos. Además las desigualdades se profundizan, ya que los sectores con mayor riqueza, se encuentran mejor preparados para enfrentar los vaivenes económicos, lo que devenga en mayores desigualdades entre los argentinos.

Cuando el mercado por si solo no puede resolver la situación de algunos miembros de la sociedad, el Estado debe permitir e incentivar la generación de economías populares donde se puedan transar mercaderías ofrecidas por estos individuos que hoy están fuera de los mercados. Esto es, darles herramientas para generar algún bien para comerciar o un oficio que le permita ofrecer en el mercado sus conocimientos y habilidades.

Esta opción es superadora a las asistencias vía planes sin contrapartida, ya que además de darles herramientas para subsistir, se logran satisfacer otras necesidades diferentes a las primarias, como ejemplo, la satisfacción de encontrarse generando por sí solos riquezas que permitan a quienes trabajen, producir lo necesario para cubrir sus necesidades de manera genuina, y en el futuro disminuir desigualdades. Además de sentirse útiles y partícipes de la sociedad de la que forman parte, transformándola y cocreándola.

Entendemos que la Economía Popular está formada por todas aquellas empresas, individuales, societarias o colectivas, que realizan una actividad creadora y productiva por cuenta propia, buscando una mercancía con la cual comerciar.

Afirmamos que la Economía Popular es la más liberal de todas las economías, es suficiente con visitar las ferias que estas llevan adelante, para observar como cada uno busca tener algo con que comerciar y ganarse la vida satisfaciendo la necesidad de otro y muchas veces eludiendo los cuestionables impuestos que gravan el consumo y no siempre vuelven a los que los necesitan.



