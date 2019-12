El 26 de diciembre podría votarse el presupuesto 2020 Locales 15 de diciembre de 2019 Redacción Por Ayer por la mañana los concejales comenzaron a analizarlo contrarreloj ya que quedan pocas semanas antes de fin de año y hay cuestionamientos por parte de la oposición en algunos artículos. La semana próxima podrían reunirse con funcionarios del Ejecutivo para aclarar dudas.

El presupuesto es una de las herramientas de gestión más importantes para el Ejecutivo ya que determina la proyección a lo largo del año. En esta ocasión se proponen recursos por 2.681 millones y gastos por 2.663 millones de pesos.

En la mañana de ayer los concejales oficialistas y de la oposición comenzaron a desglosarlo y algunos ediles, como es el caso de Leonardo Viotti, ya había enviado algunas preguntas al Jefe de Gabinete Marcos Corach, -según el radical demoró en responder-que fueron respondidas en las últimas horas del viernes. También surgieron nuevos planteos , con lo cual se aguarda en el transcurso de esta semana una reunión con funcionarios del Departamento Ejecutivo para poder avanzar, tratarlo en la comisión de hacienda y darle despacho antes del brindis de año nuevo.

Igualmente el presidente del Órgano Legislativo, Germán Bottero, dijo habrá que ver como se llegamos con los tiempos, debemos ver si surge por parte del intendente algún temario que amerite una sesión extraordinaria, si no se llega a responder todas las inquietudes podríamos convocar a extraordinaria os primeros días de enero”.

Las principales objeciones dijo Viotti tienen que ver con el art. 4° que establece sumar 50 nuevos contratos a parte de los empleados de planta permanente, es decir pasar de 300 a 350; el art. 6°, -cuestionado año tras año-, donde el Ejecutivo planteó para el presupuesto 2020 levantar el piso de movilidad de partidas de 500.000 actuales pasarlo a 1.500.000 para disponer libremente y cuando es más de eso informar al Concejo. El radical al igual que el resto de la oposición se niega a aprobar esto, la discusión estará en ver si elevan ese piso actual de 500.000 pesos en función del proceso inflacionario o lo dejan tal como está.

“Tampoco estoy de acuerdo con lo que se plantea en el art. 11 ya que el mismo establece el redireccionamiento de partidas por parte del Ejecutivo en base a los cambios que vaya haciendo el intendente en su gabinete, esto mismo se había votado en 2015 cuando Castellano hizo la ordenanza de la nueva estructura política y gracias a ese artículo y decretaron el nuevo organigrama. Yo ya anticipé que no voy a votar esto, porque aparte le quita potestad al legislativo. Otra de las cosas tiene que ver con una de las preguntas que yo había elevado que adapten el presupuesto en función al nuevo organigrama porque este quedó obsoleto”, señaló Viotti.

“Por otra parte se tendrá que tener en cuenta el fondo aprobado para destinar a la Asociación de Bomberos Voluntarios que significa el 0,5% de la Tasa General de Inmuebles y Registro de Inspección y los fondos que estaban destinados a las obras del Brigadier López y no serán utilizados. Yo lo que pedí además es que se amplíen las partidas destinadas a seguridad”, sostuvo el edil opositor.

Por su parte Jorge Muriel manifestó que “en realidad nos dedicamos a hacer la lectura del consolidado, los recursos y gastos, analizamos estos números y después llegamos a un punto de inflexión con algunas objeciones de la oposición con respecto a algunos artículos, sobre todo el sexto, inciso, donde se pide ampliar la partida para compra directa y estamos en esa discusión. Le piden al Ejecutivo una readecuación y ´por eso rápidamente elevamos todo esto para que se conteste y podamos darle despacho en comisión para poder votarlo el 26 de diciembre”, indicó el concejal justicialista.