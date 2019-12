Bajar las tasas, primer objetivo del Banco Central Nacionales 15 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El Gobierno le pidió al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, reducir las tasas a un nivel similar a la inflación proyectada para 2019, lo que implicará un desafío de bajarlas casi diez puntos porcentuales en los pocos días que restan de diciembre, trascendió ayer.

Además de la reducción de la tasa de Leliq del 63% a la zona del 53%, que es la inflación anual estimada para el año, el nuevo presidente del BCRA debe resolver la política de encajes bancarios y el respaldo a las nuevas líneas de préstamos productivos y para capital de trabajo que tiene en mente lanzar el nuevo Gobierno.

La decisión fue transmitida en una reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con Pesce, quien se enfrenta al problema de que aún no tiene directorio designado que lo autorice a adoptar medidas.

Ya renunciaron los directores Francisco Gismondi, Fabián Zampone y Enrique Szewach, luego de las dimisiones del presidente Guido Sandleris y su vice Gustavo Cañonero.

Los estatutos del BCRA determinan que las decisiones que tome la entidad deben refrendarse por el directorio y hasta que ello no ocurra no pueden tomarse medidas, explicaron fuentes cercanas a la autoridad monetaria.

La situación causa expectativa en el mercado, y se espera que a más tardar la semana próxima se designe el directorio de la entidad, teniendo en cuenta que hace más de 40 días que se sabe que el actual Gobierno estaría en el poder.

Aún no se conoce el nombre del futuro vicepresidente que debería ser, por tradición, alguien afín a la visión económica y monetaria de Pesce, ni tampoco de los directores.

Fuentes de la Casa de Gobierno aseguraron que los nombres ya están y sólo falta la formalización de sus nombramientos.

También que se conforme el Comité de Política Monetaria (COPOM), que define la tasa de interés de las Leliq.

El BCRA sí puede intervenir en la política cambiaria que se ejecuta cada jornada a través de la mesa de dinero de la entidad.