Emotivo acto de colación de la Escuela Especial Nº 2082 Locales 15 de diciembre de 2019 Redacción Por Días pasados, se llevó a cabo en el auditorio del Instituto del Profesorado N° 2 donde se graduaron 15 alumnos y en donde además del diploma se les entregó un reconocimiento a los jóvenes destacados en los diferentes talleres que se brindan allí.

La Escuela Especial de Formación Laboral Nº 2082 realiza una tarea de inclusión y acompañamiento "personalizado" para cada uno de los 108 jóvenes que asisten allí, ya que se los prepara en alfabetización, habilidades y oficios para poder desempeñarse en la vida.

El lunes por la noche en el auditorio del Instituto del Profesorado N° 2, la emoción se apoderó de cada rincón de ese espacio en el marco de lo que fue el acto de colación, donde la institución le entregó el diploma a 15 alumnos que egresan de esa escuela e inician una nueva etapa de desafíos.

En cada uno de los docentes y familiares de los chicos y chicas que se graduaron las lágrimas se hicieron presentes, sobre todo al momento de subir al escenario a entregar el diploma y cruzarse con las miradas de agradecimiento y complicidad de ese alumno o alumna.



LOS EGRESADOS

Detrás de cada alumno y alumna egresada hay historias plagadas de esfuerzos, dedicación y superación de obstáculos que hace valorar lo conseguido.

Ellos son: Facundo Ambra, Luis Bravo, Andy Bulacios, Jesica Cabello, Marcos Cejas, Pablo Fagnola, Isaías Farías, Mariela Fontana, Lourdes Griglio, Agustín Mansilla, Federico Muller, Álvaro Neves, Valentina Ortíz, Yamila Sacavino y Luis Stainger.



EL PROYECTO

La misión institucional de la Escuela Especial Nº 2082 es la formación integral de jóvenes con discapacidad para su posterior integración al medio ocupacional, favoreciendo y afianzando su propia personalidad e identidad, y no perdiendo de vista la competitividad que exige el mercado laboral ya sea público o privado.

“La verdad es que a veces no nos damos cuenta del impacto de nuestra labor porque uno lo vive con naturalidad desde la escuela y es algo cotidiano para nosotros estar con los chicos. Pero pensaba que hoy estamos despidiendo a alumnos que compartieron con nosotros 4 o 5 años, que nos han hecho renegar cuando no querían trabajar y como vemos hoy aquí están listos para volar, por eso es mayor la emoción”, manifestó Norma Nicola vicedirectora de la institución ubicada en Vélez Sarsfield 440.

En un auditorio repleto se proyectó un video con lo que se fue recopilando de los distintos momentos de los chicos en su paso por la institución y la emoción nuevamente se hizo presente.

Norma Nicola se refirió al trabajo que realizan durante el año con los jóvenes con capacidades diferentes para enfrentar la llegada de este momento tan particular en sus vidas.

“Es algo que se va trabajando en equipo durante todo el año, por ejemplo ya estamos pensando para los ingresantes 2020, reforzar el acompañamiento a la familia, dándole opciones de lugares para que los chicos sigan desarrollándose socialmente y como personas. En eso Rafaela ofrece muchas oportunidades”, señaló.

Al referirse a las dificultades laborales que existen para incluir a estos chicos al mundo del trabajo, Nicola dijo que “realmente son limitadas las posibilidades en este sentido, se trata de buscar pero lo cierto es que faltan, por ahí la municipalidad está trabajando en algo inclusivo, pero bueno es difícil insertar a los chicos; en cuanto a las propuestas de instituciones hay bastantes y que trabajan con mucho compromiso”.

Finalmente la vicedirectora contó que otra de las emociones grandes que vivió la escuela Especial N° 2082, tuvo que ver con el baile de egresados que se llevó a cabo en instalaciones de la Asociación Bancaria, donde docentes y padres participaron de esa gran celebración.