Camión chocó una fila de autos en un peaje Policiales 14 de diciembre de 2019 Redacción Por

CORDOBA, 14 (NA). - Un camión embistió a una fila de autos en un peaje de la ruta provincial 6, a la altura de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, en la provincia de Córdoba, y el impactante accidente fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

El hecho sucedió el pasado miércoles a las 20:30, pero se difundió este viernes y, pese al fuerte impacto, no se registraron heridos de gravedad.

El video era analizado por las autoridades, que buscan determinar las causas por las que el camión no frenó y colisionó contra los vehículos que esperaban su turno para pagar en la cabina.

El secretario general de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (Uecara), Gustavo Rossi, no descartó que el conductor del camión se haya dormido o distraído con el celular.

A su vez, Rossi agregó en diálogo con Cadena 3: "La trabajadora que estaba en la cabina pudo ingresar la mano a tiempo. Fue un accidente con suerte, pero nos hace replantear la seguridad en el peaje".

Por su parte, el chofer del camión argumentó que se quedó sin frenos cuando se estaba acercando a la fila de autos.