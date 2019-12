Mujer en camioneta chocó un auto estacionado Policiales 14 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En la tarde del jueves, un accidente de tránsito se produjo frente a la plaza mayor de la ciudad.

Según adelantó LA OPINION edición online, cercana la hora 19:15 en inmediaciones de la calle 9 de Julio al 100 se contabilizó un siniestro vial donde, felizmente, no hubo persona alguna lesionada.

De acuerdo a la fuente informativa, una mujer al comando de una camioneta realizó una maniobra de retroceso, y en dicha instancia colisionó a un automóvil estacionado y le produjo los daños que se observan en la fotografía que acompaña la nota.



ACCIDENTES

DE TRÁNSITO

* En la víspera, una motocicleta Honda Biz 110 c.c. conducida por una mujer de 51 años colisionó con un can. El siniestro vial ocurrió en Ruta 70 km 64 jurisdicción de la localidad de Bella Italia. A raíz del suceso la mujer resultó con lesiones leves. Asistió al lugar del hecho personal de la Subcomisaría N° 27 de Bella Italia.

* En horas de la tarde del día de ayer, en Av. Los Inmigrantes y calle Pedroni de la localidad de Lehmann tuvo lugar un accidente de tránsito. Formaron parte una camioneta Fiat tipo Pick Up conducida por un hombre de 63 años y una motocicleta Corven Triax 150 c.c. al mando de una joven de 26 años quien iba acompañada por una menor de 8. A raíz de la colisión las ocupantes del birrodado resultaron con lesiones leves. Actuó personal de la Comisaría N° 14 de Lehmann.