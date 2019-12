Procesaron a ruralistas por protestas del 2008 Nacionales 14 de diciembre de 2019 Redacción Por Los ex presidentes de FAA,CRA, y SRA, que por entonces integraban la Mesa de Enlace, fueron procesados por el juez Villafuerte Ruzzo de San Nicolás, por cortes de rutas que ocurrieron en 2008 cuando reclaman por la resolución 125. La medida alcanza a Stolbizer.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó ayer a la ex diputada nacional Margarita Stolbizer, a dirigentes rurales de la "Mesa de Enlace" y al ex intendente de San Pedro Mario Barbieri por "entorpecimiento del transporte" durante un corte de ruta hace 11 años, en rechazo a la Resolución 125 que establecía retenciones móviles a las exportaciones de soja.

La decisión del juez se dio luego de que la Cámara Federal de Rosario revocara la falta de mérito que había dictado el juez de primera instancia, por lo que éste se vio obligado a imponer los procesamientos.

Así, el juez Villafuerte Ruzo procesó a Norma Atrip, Mario Barbieri, Juan Ángel Almada, Jorge Bozicovich, Hugo Biolcati, Fernando Gioino, Luciano Miguens, Adolfo Etchehum, Raúl Victores, Margarita Stolbizer, María del Carmen Alarcón, Silvio Corti, Mario Llambías, René Ducret, Horacio Ostán, Osvaldo Simiele, Facundo Vellón y Eduardo Bussi.

"Atendiendo las cuestiones ya decididas por la mayoría de los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Rosario, en cuanto decidieron variar el criterio sustentado por el suscripto en distintas etapas del sumario" es que impuso los procesamientos, señaló el fallo.

"Dejando a salvo las opiniones vertidas con anterioridad y en cumplimiento por lo ordenado por el Superior, se ha de disponer el procesamiento, sin prisión preventiva, de todos los encartados", justificó el magistrado.

En el Código Penal, el artículo 194 prevé penas por el "entorpecimiento del normal funcionamiento de los trasportes de tierra", con penas "de tres meses a dos años", precisa la norma.

"El 19 de marzo de 2008, entre las 11:00 y las 15:00, habrían producido primero un estorbo, luego entorpecimiento, y posteriormente la interrupción total del tránsito de todo tipo de vehículos y por tanto de personas y mercaderías, sobre la Ruta Nacional N° 9", rememoró el juez en su fallo.

En el lugar "se montó un escenario sobre el cantero central de la autopista donde parte de los organizadores dirigieron la palabra a un grupo de aproximadamente 700 y 1.000 asistentes al acto, produciéndose en ese momento el corte total por la quema de fardos de pasto como también de una camioneta y una cosechadora en desuso".



"ENSAÑAMIENTO

CON EL CAMPO"

El ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi fue procesado por un corte de rutas en 2008 en medio del conflicto entre los sectores agrícolas y el Gobierno y, tras afirmar que le "hincha bastante las pelotas" la medida judicial, consideró que evidencia "un ensañamiento con el campo".

"Hincha bastante las pelotas, hay un ensañamiento con el campo, quieren meter disciplinamiento por si se intenta volver a protestar. ¿Qué coherencia existe con lo que dice (el presidente) Alberto Fernández de que no habría persecución?", sostuvo el dirigente agrario.

Y añadió: "Si Alberto lo dice por (Julio) De Vido, por (Amado) Boudou, por toda la banda de ellos, que ese mismo criterio se aplique para todos".

En declaraciones a Radio Rivadavia, Buzzi aseguró respecto a las manifestaciones del Presidente que explicó que en aquel momento las protestas se constituyeron en un "símbolo de oposición" y se realizaron ante una "confiscación autoritaria" implementada por la entonces presidenta Cristina Kirchner.

"Aquel símbolo de resistencia hoy aparece con un nuevo procesamiento 11 años después. Cualquier causa de asociación ilícita prescribe a los diez años, montones de causas prescriben a los seis años, pero la del campo no prescribe nunca", se quejó.

Buzzi fue procesado el pasado jueves junto a los ex presidentes de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, y de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, por el juez Carlos Villafuerte Ruzo en el marco de la causa que investiga los cortes de la Ruta 9 que realizaron las entidades agrarias en 2008.

El ex presidente de la Federación Agraria recordó que el magistrado ya había dictado el sobreseimiento en esa causa, pero ahora volvió a activarse el proceso judicial: "¿Para qué vuelven otra vez con este asunto? Este ensañamiento menudo favor le está haciendo a Alberto Fernández, porque a las 24 horas del discurso del Congreso lo dejan en off side, lo ponen en una contradicción".

"Quiero creer que el kirchnerismo no motorizó esto y que tal vez alguno dentro del sistema judicial quiere ser más papista que el Papa. No creo que haya una indicación de persecución", manifestó Buzzi, quien consideró que se trata de "un ensañamiento con los gorilas y oligarcas del campo que protestaron en su momento".