Ordenan excarcelación del ex ministro De Vido

Por La Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Por su parte, Lázaro Báez pidió su excarcelación en otra causa en la que también tiene preventiva, pero el fiscal Marijuan se opuso.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Luego de permanecer dos años preso, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido dejará la cárcel y regresará a su casa en Zárate aunque con una tobillera electrónica puesto que deberá cumplir prisión domiciliaria. Así lo resolvió ayer por la tarde el Tribunal Oral Federal Nro.7, que tiene a cargo la causa de los cuadernos de las coimas, al concederle el beneficio de la prisión domiciliaria al ex funcionario kirchnerista.

El TOF 7, que tenía pendiente definir el pedido de De Vido para recibir el beneficio de la domiciliaria, dio a conocer esta resolución después de un fallo de la Cámara de Casación firmado en la misma tarde de ayer, que anuló un fallo que había dictado el TOF 7 hace dos semanas, cuando había rechazado la excarcelación de De Vido.

"Así, y de acuerdo a lo ordenado por los jueces Barroetaveña y Petrone, debe concederse a Julio Miguel De Vido el arresto domiciliario en las condiciones expuestas", resolvió el TOF 7.

Desde su entorno esperan que De Vido sea liberado recién el lunes ante la dificultad de los trámites burocráticos durante el fin de semana. Sus allegados preparan su chacra en Puerto Panal, en Zárate, para su regreso a su casa después de dos años detenidos en el penal de Ezeiza.

El exministro de Planificación ya había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria en otra de las causas por las que se encuentra detenido, la de Yacimientos Petrolíferos de Río Turbio, a cargo del TOF 1.

"La sala I de la Casación entendió que no se había efectuado un análisis adecuado de los motivos por los que los jueces del tribunal se decidieron por la medida cautelar más severa, es decir, la prisión preventiva. Ello, en virtud de la reciente implementación -parcial- del nuevo procedimiento acusatorio en materia penal", explicaron los jueces Barrotaveña y Petrone mediante un comunicado emitido este viernes.

El ex superministro de los tres mandatos kirchneristas tiene una condena que debe ser confirmada por la Cámara de Casación en la causa conocida como la tragedia de Once -el mayor siniestro ferroviario de la historia del país que causó 51 muertes-, donde se le otorgó una pena de cinco años y ocho meses de prisión. Además estuvo detenido por dos causas donde se le dictó la prisión preventiva. Una de esas causas es la del desvió de fondos de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, a cargo del juez Luis Rodríguez. Por esa causa, ya elevada a juicio oral, el TOF 1 le concedió la excarcelación.

La causa en la que se le concedió la domiciliaria en las últimas horas es la de los cuadernos de las coimas, donde se encuentra con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal, como organizador de la asociación ilícita que recaudó dinero de coimas de las empresas contratistas del Estado durante los años 2003 y 2015.

También enfrenta el juicio por la causa conocida como "Vialidad", donde comparte el banquillo de los acusados con la vicepresidenta Cristina Kirchner, por la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz de manera favorable al empresario Lázaro Báez.



LAZARO BAEZ PIDIO

SU EXCARCELACION

Luego de que Casación revocara su preventiva en la causa por "La ruta del dinero K", el empresario Lázaro Báez pidió ayer su excarcelación en otro proceso que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello por maniobras de lavado de dinero en la que también se encuentra en prisión bajo esa figura.

Tras el pedido de la defensa, el fiscal federal Guillermo Marijuan se opuso a su liberación, al considerar que Báez "aún cuenta con suficientes recursos económicos como para evadirse de la Justicia".

El reclamo de excarcelación tuvo lugar luego de que le otorgaran la liberación en la causa madre conocida como "La ruta del dinero K", en la que el empresario lleva preso con preventiva 3 años y ocho meses, un plazo injustificado según la Cámara Federal de Casación Penal.

En esta causa en la que pide su liberación, fue procesado porque se detectó que a través de una empresa que integraban Luciana y Martín Báez, M&P S.A, se hicieron transferencias de dinero en 2015 y 2016 por sumas millonarias a Austral Construcciones.

A través de diferentes personas jurídicas y físicas pusieron en circulación 127.624.184 millones de pesos "procedentes presuntamente de ilícitos, a través de actos simulados y transferencias bancarias".

No es la única prisión preventiva que tendrá que sortear Lázaro Báez para salir en libertad, pues también está en la misma condición en otra que lo investiga por lavado de dinero a raíz del campo "El Entrevero" en Uruguay.

Lo cierto es que ya la máxima instancia penal del país, la Cámara Federal de Casación, dijo que se excedieron los plazos de la prisión preventiva, por los tres años y ocho meses que lleva en esa situación.

Por ello, la Sala IV en línea con lo dictaminado por el fiscal de Casación Javier De Luca dijo que debía cesar la preventiva, lo que terminó ordenando el Tribunal Oral Federal 4 que lleva adelante el juicio por la "Ruta del dinero k".

El juicio está en curso y aún no llegó a la etapa de alegatos, lo que se presume que recién se den el año próximo junto junto con el veredicto, aunque quedan por delante aún varios meses de juicio oral y público.