Pautasso, al fútbol de México Deportes 14 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El rafaelino Jorge Remigio Pautasso, quien fuera colaborador del actual entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo el 'Tata' Martino, fue anunciado en las últimas horas como nuevo auxiliar del DT del FC Juárez de México, Gabriel Caballero. El exfutbolista y también entrenador trabajó al lado de Martino desde que inició su carrera en 1998 con el club Almirante Brown de Arrecifes. Desde entonces acompañó la trayectoria del técnico del Tri, pasando por Cerro Porteño, Libertad, Colón, Platense, Newell’s Old Boys, y las Selecciones de Paraguay y Argentina.

“Feliz de estar en esta ciudad y pertenecer al Futbol Club de Juárez, a Gabriel lo conozco de muchos años, fuimos intercambiando ideas, charlando y me sorprendió hace quince días, más o menos, cuando me llamó ofreciendo la posibilidad si quería integrar su cuerpo técnico, fue grato para mí y automáticamente le dije que sí”, señaló Pautasso en conferencia.

Tras la experiencia con la Albiceleste dividieron sus caminos. Martino terminó dirigiendo al Atlanta United de la MLS, mientras que Pautasso se fue de auxiliar al Deportivo Cali de Colombia. “Por decisión de Gabriel Caballero, con el apoyo en conjunto de la directiva de FC Juárez, se informa que Jorge Remigio Pautasso es a partir de hoy parte del cuerpo técnico de los Bravos en el puesto de Auxiliar Técnico”, anunció la directiva juarense en un comunicado de prensa. “La experiencia y conocimientos de Jorge Pautasso serán puestos en beneficio de FC Juárez, ya que los objetivos y el compromiso para con nuestra afición son altos”.