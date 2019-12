El Gobierno publicó el Protocolo ILE y la Iglesia ya salió al cruce Nacionales 14 de diciembre de 2019 Redacción Por El Ministerio de Salud dijo que "no es más que una guía sanitaria". Según la Iglesia, con el protocolo "se instala el aborto libre en la Argentina".

FOTO ARCHIVO NA GINES. El jueves confirmó la implementación del Protocolo.

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El Gobierno publicó ayer el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y el ministro de Salud, Ginés González García, subrayó que "no es más que una guía sanitaria para el personal" médico involucrado en esas prácticas consagradas en el Código Penal desde 1921.

Con la publicación del documento a través de la Resolución 1/2019 de su cartera, el funcionario nacional remarcó que se da cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de 2012.

En declaraciones a radio La Red, el dirigente peronista minimizó las críticas que recibió por la decisión de publicar el protocolo, a las que se sumaron este viernes las de la Iglesia católica.

"Los antiderechos siempre usan cualquier tipo de argumentos y hasta la Justicia para que no se cumpla la ley", lamentó el ex embajador argentino en Chile.

Consultado sobre si trabaja en la redacción de un proyecto de ley para enviar al Congreso con el objetivo de legalizar el aborto, Ginés González García aclaró que "todavía no".

"Voy a trabajar para que se cumplan las leyes vigentes: la de Educación Sexual, la de Salud Sexual Reproductiva", agregó el ministro de Salud.

En el Boletín Oficial, sobre la objeción de conciencia se aclaró: "Somos respetuosos, pero no puede ser una coartada para que no se cumpla la ley. La ley respeta la objeción, pero no puede quedarse sin respuesta institucional. Sabemos que hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto y obviamente lo que plantea es lo que se dice la ley".

En el decreto se establece que "la política sanitaria debe garantizar el acceso de la población a las mejores prácticas clínicas y de salud pública para promover, prevenir, atender y rehabilitar la salud, así como para velar por la garantía de derechos consagrados en el marco normativo. También debe guiar, acompañar y proteger el trabajo de las instituciones y los equipos de salud con lineamientos claros y actualizados que ayuden a atender a la población con compromiso y responsabilidad".



PROFUNDO MALESTAR

EN LA IGLESIA

La Iglesia criticó la puesta en marcha del protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE), al afirmar que "se instala el aborto libre", y consideró que "es peor que la ley que quisieron promulgar en 2018".

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, Alberto Bochatey, se expresó así tras la publicación en el Boletín Oficial del nuevo protocolo que había anunciado el ministro de Salud, Ginés González García.

"No sorprende porque el ministro González García es abortista y ya había advertido que no iba a entrar en una discusión por la ley, sino promulgar el protocolo vía ministerio y obligar a las provincias a que se adhieran. Y así ya se instala el aborto libre en la Argentina", señaló Bochatey.

En declaraciones a la Agencia Informativa Católica (AICA), el obispo criticó que el nuevo protocolo habilite el aborto a partir de los 13 años porque "las niñas de esta edad podrán hacerlo incluso sin el consentimiento de sus padres". y agregó: "Esto es peor que la ley que quisieron promulgar en 2018, que lo aceptaba desde los 14 años".

"La táctica es clarísima y era muy previsible, evitando que se genere todo tipo de discusión y un debate democrático. Y la ciudadanía argentina no está a favor del aborto, como quedó demostrado democráticamente en el Parlamento, en 2018", fustigó Bochatey.

Por otra parte, el prelado criticó que el protocolo ILE "avala muchos otros factores que no tienen que ver con riesgos de vida o de violación" al momento de solicitar la interrupción de un embarazo.

Bochatey cuestionó también que incluya la actualización de medicamentos y una nueva droga, la mifepristona, que según subrayó no está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

"A nivel internacional se utiliza la asociación de esta droga con el misoprostrol para aumentar la eficacia del aborto y disminuir los efectos secundarios", indicó.