El oficialismo se asegura el quórum para tratar la emergencia económica Nacionales 14 de diciembre de 2019 Redacción Por PERO LA OPOSICION NO DA GARANTIAS

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El Frente de Todos tiene casi asegurado el quórum para tratar la semana que viene el proyecto de emergencia económica, social y sanitaria, pero en la oposición hay dudas por la letra chica que el Gobierno todavía no develó.

En el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso que convocó el Gobierno hasta el 31 de diciembre para tratar un proyecto que abarcaría las tres emergencias, el bloque de diputados oficialista que comanda Máximo Kirchner necesita el acompañamiento de al menos una parte de la oposición.

Si bien Kirchner abrió el diálogo con la bancada de Juntos por el Cambio, la garantía final de contar con número necesario para habilitar el debate la dio este viernes el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, quien aseguró que esa bancada va a "dar quórum", pero advirtió que "nada va a ser automático".

En declaraciones a Futurock, el diputado mendocino señaló que "el Frente de Todos va a tener un disgusto si pretende imponer leyes y no tratan con aquellos que bloques minoritarios" como es Unidad Federal, que cuenta con ocho bancas.

"Nosotros vamos a participar en las discusiones en la medida que tengamos participación en las comisiones", sostuvo Ramón y aclaró: "Hay que acompañar necesariamente el tratamiento y la discusión de estos temas, pero nada va ser automático".

El interbloque de Juntos por el Cambio adoptó una postura similar y ya le transmitió al oficialismo que darán quórum tanto en las reuniones de comisión como en la sesión prevista para el miércoles próximo, pero no garantizó su aprobación y espera definiciones más concretas por parte del Frente de Todos.

En primer lugar, el Gobierno anunció que enviará un proyecto de ley de "solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica", pero mantiene en reserva el contenido de esa iniciativa, que la Cámara de Diputados espera recibir entre este viernes y el próximo lunes.

Según supo NA, no cayó bien en Juntos por el Cambio que, pese al anuncio del oficialismo de enviar tres proyectos de emergencia, el Gobierno haya optado por una "ley ómnibus" que incluiría todos los temas en el mismo articulado.

Lo que molestó es que los proyectos de este tipo obligan a que incluso quienes tiene disidencias parciales con una iniciativa deban votar en contra en general y luego expresarse artículo por artículo para rechazar algunos y aprobar otros.

No obstante, lo que más ruido genera en la oposición es el contenido que todavía desconocen, pero que ya empezó a mostrar las diferencias internas en la bancada que preside el radical Mario Negri, donde observarán hasta el mínimo detalles de la iniciativa, especialmente la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

El radicalismo no está dispuesto a acompañar una emergencia económica que le dé al Poder Ejecutivo la capacidad de reasignar partidas por encima del 5% del Presupuesto nacional, límite que el peronismo le puso al gobierno de Mauricio Macri en 2017.

Al mismo tiempo, el bloque del PRO no quiere avalar nada que implique una suba de impuestos, elemento que estiman que estará incluido en el proyecto del Gobierno, mientras que la Coalición Cívica se diferenció de los radicales al anticipar su rechazo cerrado a cualquier delegación de facultades que permita al Ejecutivo reasignar partidas sin pasar por el Congreso.

El Frente de Todos confía en lograr igualmente la mayoría necesaria para aprobar el proyecto entre el miércoles y el jueves porque, aún en caso de no contar con ningún apoyo de Juntos por el Cambio, podría tejer un acuerdo con el bloque de Ramón y con el Interbloque Federal.

Esa bancada presidida por Eduardo "Bali" Bucca tiene disposición a acompañar al Gobierno al menos en los primeros meses, a lo que se suma que su principal referente es Graciela Camaño, de estrecho vínculo con Massa.