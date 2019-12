El gobernador Perotti presidió la primera reunión de su gabinete

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este viernes, la primera reunión de gabinete, que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno en la capital provincial, donde estuvieron presentes la vicegobernadora Alejandra Rodenas, los ministros y secretarios.

Luego del encuentro, que se extendió por cinco horas, el vocero del gobierno Leonardo Ricciardino señaló que "es una primera reunión. Fue un informe detallado de lo que cada uno de los ministros encontró en su área, un revelamiento pormenorizado con los recursos humanos, financieros y económicos encontrados".

"Una reunión extensa, pero realmente muy productiva en cuanto al conocimiento de los datos de cómo se encuentra cada área", señaló; y manifestó que el área más preocupante "diría que es economía, es el problema que atraviesa todas las áreas, porque hay una deuda flotante muy importante, porque el FUCO, que es el Fondo de Cuentas Unificadas del Estado, se ha utilizado en gran medida, queda poco dinero", añadió.

"Como ya se venía diciendo y se veía un poco en la transición, es muy preocupante desde el punto de vista económico".

"Reconocido esto, la idea del gobernador y los ministros es que la sociedad santafesina conozca el real estado de las cuentas, no como excusa sino comparar una radiografía certera y a partir de allí trazar las políticas públicas, porque primero hay que ordenar este tipo de cuestiones", finalizó Ricciardino.

Por ahora Perotti y su equipo de gestión navega los primeros días de gobierno con un GPS limitado porque no tienen datos actualizados sobre la deuda flotante con contratistas y proveedores que es necesario ir cancelando. Además, la semana próxima debería abonar el medio aguinaldo de acuerdo a lo establecido por ley.

De acuerdo a un informe que el gobierno de Miguel Lifschitz hizo trascender el mismo miércoles, el día del traspaso de mando en la Provincia, el saldo de caja superaba los 4.600 millones de pesos y el déficit fiscal al 30 de noviembre rondaba los 8.200 millones de pesos.



LA INTERVENCION

A LA EPE

En su visita a Rafaela para participar de la jura de los integrantes del nuevo gabinete de Luis Castellano, el gobernador Omar Perotti se refirió a una de las primeras medidas en su gestión, la intervención de la Empresa Provincial de la Energía.

Perotti el último jueves firmó el respectivo decreto, que cuenta con la firma de la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, en el que se nombra como interventor de la empresa estatal, al esperancino Mauricio Caussi, por el plazo de 120 días.

En declaraciones a la prensa en la Plaza 25 de Mayo, Perotti indicó que “consideramos que hay un plazo prudencial para poder generar los cambios necesarios y las políticas que queremos orientar hacia los sectores productivos y que la energía pueda ser realmente un derecho de todos los santafesinos y llegue a cada uno de los hogares”.

El Gobernador dejó en claro que el objetivo es tomar decisiones que estén en línea con la política energética nacional y para eso consideró necesario la intervención durante tres meses. “La EPE venía con otra orientación y necesariamente se debe reconvertir”, manifestó el mandatario provincial.

Por su parte, Caussi aclaró para evitar malos entendidos que no hay presunción de irregularidades, ni de ineficacia en la gestión y tal como ya lo expresó el gobernador la idea de esta medida es en avanzar en una reconversión de la EPE y no en una privatización. En declaraciones a LT 10, el flamante funcionario provincial y docente de la Universidad Nacional de Rafaela explicó que el "argumento" de la intervención es que "la empresa no está alineada con los objetivos que tiene el nuevo gobierno" a la vez que aseguró que "se profundizarán las políticas acertadas de estos 12 años de gestión socialista, se corregirá lo que sea necesario y que desde ahora, la EPE estará al servicio de la producción".