Los trenes, sin servicios por un piquete ajeno a la empresa en Arroyo Saladillo

Trenes Argentinos comunicó en horas de la tarde de este viernes que los servicios que conectan Buenos Aires con Córdoba, Tucumán y Rosario se encuentran cancelados debido a un corte de vías realizado por personas ajenas a la empresa por cuestiones de seguridad pública en cercanías de Arroyo Saladillo.

El miércoles 11 de diciembre, un temporal produjo la muerte de una mujer de 28 años ocasionada por la caída de un árbol sobre su casa. A raíz del suceso, vecinos de la zona efectúan un piquete sobre las vías haciendo imposible la circulación de los servicios que conectan Buenos Aires con Rosario, Tucumán y Córdoba.

Trenes Argentinos aguarda por las gestiones que el municipio, el Juzgado Federal N°4 y la Fiscalía Federal N°1, ambas de Rosario, están llevando a cabo para despejar la vía y solucionar el conflicto vecinal. Una vez que el corte sea levantado los servicios volverán a funcionar con normalidad.

Mientras tanto, la empresa informó además, qie aquellos pasajeros que habían comprado sus boletos con anterioridad, podrán solicitar el reintegro de su pasaje mediante la web (www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/pasajes-larga-distancia) o en boleterías.Para más información comunicarse con el 0800-222-8736 (TREN) o en www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos.



EN RAFAELA, NORMAL

En este sentido, en relación a cómo se venía desarrollando el servicio en la estación del Nuevo Central Argentino (Ferrocarril Mitre), este Diario se comunicó con un representante de dicha empresa, quién manifestó sobre la tardecita no tener mayores precisiones o información sobre el caso. Igualmente, en cuanto al tren de pasajeros, el mismo pasó por la ciudad con total normalidad en la madrugada de este viernes proveniente de Retiro y con destino a Tucumán, mientras que el viajo de regreso está pactado para el domingo a las 8:23 aproximadamente. Igualmente, no se descartaría que en las próximas horas, los trenes cargueros tengan algún tipo de retraso o inconvenientes a raíz de la protesta.



EL HECHO

Con respecto al suceso acontecido, una mujer de 28 años murió en la medianoche de este jueves cuando un árbol se desplomó sobre su casa de Villa Gobernador Gálvez en medio de la violenta tormenta que se desató con vientos de hasta 100 km/h. La casa de la joven está a unos metros de la vía por donde transita el Nuevo Central Argentino, un conjunto de viviendas donde se podía ver en construcción la que estaba levantando su hermana con su cuñado. Está a la altura de Magallanes y Libertad, pero no da a la calle, sino al mismo terreno donde se levantan los eucaliptos y el pequeño caserío. El temporal fue principalmente de viento y arrancó alrededor de las 22 para extenderse durante toda madrugada, causando destrozos en domicilios particulares, con techos que salieron volando y más de 170 árboles caídos en Rosario y en localidades aledañas. La mujer fallecida fue identificada como Yoana Pinto, de 28 años, madre de cuatro hijos e integrante de la Corriente Clasista Combativa, que vivía una humilde casa del barrio Eucaliptal. De hecho, el mismo jueves por la mañana se realizó una movilización. Ofelia, una vecina del barrio, la recordó: "Era mamá de cuatro chiquitos, militante de la CCC. Es un lugar muy muy humilde, lleno de eucaliptos, con árboles grandes, muy viejos, donde vive muchísima gente, familias con niños". En tanto, el titular de Defensa Civil de la Municipalidad, Gonzalo Ratner, evaluó las consecuencias de la tormenta y explicó en el programa "Zysman 830" de La Ocho que "el fenómeno provocó daños importantes, con vientos fuertes y poca agua caída". "Trabajamos durante la noche en los casos que presentaban mayor riesgo, como en Presidente Roca al 1500, con un árbol de gran porte sobre dos vehículos, en Rioja al 4200, un caso similar, 19 columnas afectadas", agregó. "Fue un fenómeno breve pero muy intenso, con vientos que llegaron a los 100 km/h, con efectos importantes para el arbolado público", precisó. "También está afectado el tendido eléctrico, con cortes de energía en varios sectores de la ciudad, tenemos 19 columnas afectadas, y unas 15 denuncias de voladuras de chapas, cartelería y techos", detalló. Por último, Ratner recomendó a la población que no desestime los alertas. "Es importante tomar las medidas preventivas, a veces los daños no se pueden prevenir pero si las lesiones", cerró.



"NO ES LA PRIMERA VEZ"

No obstante, según una crónica del Diario La Capital en momentos de llegar al lugar durante las últimas horas, un grupo de personas miraba desde la vía cómo un vecino, con su propia motosierra, cortaba un tronco que aún quedaba en pie. Cerca se veía parte del árbol que le quitó la vida a Joana. Lejos del lugar, familiares y vecinos velaban a la joven fallecida. Hugo Martín Da Ros tiene 30 años y una hija de cinco. Es el cuñado de Joana y era uno de los que miraba su casa a medio levantar, destrozada por dos árboles que le cayeron encima, al rancho donde estaba viviendo con la hermana de la víctima mientras levantaba la suya y a la casa de su cuñada, ubicada a pocos metros. "No es la primera vez que pasa esto. Hace cuatro años un árbol mató a un chico también en una tormenta, pero nadie nos dio bola", narró el hombre. "Ahora, la Municipalidad nos dice que se puede hacer cargo de los gastos del sepelio, pero el daño ya está hecho", abundó. A su lado, otro vecino protestó: "Se tiran la pelota unos a otros. En la Municipalidad nos dicen que el asunto de los árboles lo tenemos que ver con el NCA porque son terrenos ferroviarios, y en el ferrocarril dicen que es un tema municipal. Se echan la culpa entre ellos y nosotros seguimos aquí", se quejó, y aclaró que quien estaba cortando los troncos era un vecino del lugar. Cerca de ellos eran todos comentarios. "Lo arrancó de raíz (el viento al árbol)", "la agarró justo acá" (por el sitio donde cayó la víctima). Los vecinos cortaron la vía del ferrocarril con troncos y ramas. "Vino un milico del NCA y nos dijo que podían sacar algunos árboles, pero que antes teníamos que despejar la vía", contó Hugo. Pero esa posibilidad no estaba en el ánimo de los habitantes de la zona. La tormenta había pasado, pero la bronca continuaba. El caso fue denunciado en la comisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez y recayó en la fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos Mariana Prunotto, quien dio intervención al Gabinete de la Policía de Investigaciones para toma de testimonios, levantamiento de rastros, pericia fotográfica y planimetría, informó el MPA.