La salud de Sergio Denis

Sergio Denis sigue luchando por su vida, a nueve meses del accidente que sufrió en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

"La mejoría es muy poquita y el tiempo juega en contra. Los avances son mínimos. No responde a estímulos, si lo hace son cuestiones de reflejos. Hay algunos hechos que indican que tiene una mejor mirada, no tan perdida como antes, una mirada más comprensiva de lo que le está pasando", relató su abogado y amigo personal Diego Colombo al programa Intrusos, informó Cadena 3.

Tras asegurar que está muy bien atendido en la clínica de rehabilitación ALCLA, aclaró que sólo su núcleo más íntimo está autorizado a visitarlo.

"Lo visita Mirta (su exmujer), sus hijos y su hermano Carlos. Se van turnando. Están haciendo un esfuerzo enorme para mantenerlo, quieren que siga en ALCLA porque está muy bien cuidado", expresó.

"Soy de los más esperanzados. A veces se generan falsas expectativas al decirlo públicamente y ya los fans o los medios comienzan a hacer especulaciones pero la esperanza es lo último que se pierde", reflexionó.

"¿Se hablo de ponerle fecha a la esperanza?", preguntó Jorge Rial. "No, nunca", respondió.

Está rodeado de especialistas, enfermeros, kinesiólogos que están pendientes de él. Todos los días se lo mueve y se lo sienta en una silla para que no pierda masa muscular, para que no se le formen escaras", indicó. Sobre la posibilidad de iniciar acciones contra el teatro de Tucumán, advirtió: "Vemos un accidente pero si es un hecho que se puede evitar ya deja de serlo.

Hay una coparticipación de quienes pudieron cuidar a Sergio y no lo hicieron". Pero, aclaró que es la familia quien hasta ahora no quiso hacer nada contra el teatro. "Considero que se deberían iniciar acciones. Soy apoderado de Sergio y de sus hijos pero nunca voy a hacer nada sin el respaldo de la familia. A la familia le duele que siga funcionando el teatro", señaló.