Pernía y Rossi en la gran definición Deportes 14 de diciembre de 2019 Redacción Por SUPER TC 2000

Los pilotos Leonel Pernía (Renault) y Matías Rossi (Toyota) definirán este fin de semana al campeón de la competencia del Súper TC2000 que se llevará a cabo en el autódromo Parque Provincia del Neuquén, en el marco de la duodécima y última fecha de la categoría.

Pernía llega a la última prueba del año con 7 puntos de ventaja sobre Rossi, ya que, el tandilense tiene 170 unidades, seguido por el piloto bonaerense oriundo de Del Viso, que sumó 163. Como la competencia otorga 20 puntos para el ganador y 15 para el segundo, por lo cual el tercero del campeonato, el santafesino Facundo Ardusso (Renault), con 129 unidades, no tiene chances de pelear por el título.

En la competencia que se disputará en Neuquén, Pernía tiene como objetivo lograr su primer título en la categoría tras cinco subcampeonatos y llega con una estadística que presenta tres victorias, ocho podios y cuatro pole position. Pernía manifestó que llega a la definición del campeonato "con muchas ganas de que sea el momento de empezar a acelerar", a la vez que dijo que le da "confianza" el hecho de que "el auto está muy rápido".

Por su parte, Rossi buscará su quinto título en la categoría y afrontará la competencia con números importantes, ya que en 12 carreras disputadas logró cuatro victorias, seis podios y tres halagos en clasificación mientras que nunca abandonó y siempre llegó en zona puntuable.

El piloto de Del Viso manifestó: "La de Neuquén es una carrera muy importante para nosotros porque vamos a definir el campeonato, obviamente queremos ganarlo y nos hemos preparado fuerte luego de Río Cuarto".

"Sólo dos pilotos estaremos en condiciones de luchar por el título, va a ser una linda lucha mano a mano con Pernía y la vamos a disfrutar. Hemos tenido un gran año hasta el momento y espero que lo podamos coronar con el objetivo máximo que buscamos cada temporada", expresó.



CRONOGRAMA

La actividad se iniciará hoy a partir de las 9:25 con dos tandas de entrenamiento al trazado de 4.319 metros de extensión mientras que a las 12:30 se realizarán los ensayos libres y a las 15:05 se efectuará la clasificación. Luego, a las 16:15, el Súper TC 2000 comenzará a desarrollar la súper clasificación, de la que solo toman parte los seis mejores tiempos de la prueba anterior.

Los cinco puntos de la clasificación (2 de la clasificación y 3 de la súper clasificación) si bien no serán decisivos, sí pueden tener una fuerte incidencia en el desenlace. En caso de que Pernía se imponga en las dos instancias, como ya sucedió en Río Cuarto, estirará la diferencia a 12 puntos y, largando desde la pole, pondría en jaque a Rossi, quien tiene la necesidad de achicar a dos puntos la diferencia y largar adelante de su rival.



¿A BRASIL EN 2020?

Desde hace unas horas está instalado en el ambiente del Stock Car, que justamente este fin de semana está disputando su última fecha en Interlagos, la posibilidad de que el Súper TC2000 compita en Brasil en 2020 y, de esta manera, compartir escenario con la principal categoría del vecino país.

El circuito elegido sería el de Santa Cruz do Sul, en el extremo sur de Brasil. Dicho trazado de 3.530 metros recibirá al Stock Car el próximo 19 de julio en el marco de su sexta fecha, y casualmente es una de las tres citas que coincide con el STC2000, por lo que Matías Rossi, de incursionar también en la divisional de los motores V8 junto a Toyota, se vería beneficiado ya que podrá competir en ambas ese fin de semana.

Cabe señalar que la última vez que el Súper TC2000 compitió en Brasil (en aquel entonces TC2000) fue en 2007 en Interlagos. El ganador fue Marcelo Bugliotti (Chevrolet Astra).



FORMULA RENAULT

Mejorando en casi 2s5/10 su propio registro de la tanda de entrenamientos inicial, el cordobés Isidoro Vezzaro consiguió otra vez registrar el mejor tiempo en la última práctica de Fórmula Renault 2.0 en el autódromo de Centenario, Neuquén, en donde con el coche del equipo Werner Competición estableció 1m31s771 a 170,541 Km/h.

Dos de los cuatro postulantes al título, el porteño Esteban Fernández fue segundo a 0s224, y Guido Moggia, quedó tercero a 0s250, concluyeron el día mucho mejor que el escolta de la tabla de posiciones, Mateo Polakovich (6º) y el líder del campeonato, Tobías Martínez (7º). Quien sigue demostrando un buen rendimiento en su máquina es Jorge Barrio, ocupando el cuarto lugar de la tanda y seguido por Facundo Márques fue el quinto. Hoy, la actividad de la Fórmula Renault 2.0 se iniciará a la hora 8.40 con el último entrenamiento; a las 11.00 hs. se llevará a cabo la clasificación, y posteriormente desde las 15.30 se disputará la carrera sabatina sobre 15 vueltas ó 25 minutos (lo que se cumpla primero).