Castellano tomó juramento a su Gabinete en la Plaza 25 de Mayo

"Tengo un equipo responsable, con muchas ganas de trabajar. Es gente preparada que ama a la ciudad. Empieza una nueva etapa, un nuevo desafío y les aseguro que estaremos a la altura de las circunstancias", afirmó el intendente, Luis Castellano al sintetizar el acto de juramento a los miembros de su nuevo gabinete municipal que encabezó ayer por la noche en la Plaza 25 de Mayo, en el corazón mismo de la ciudad de Rafaela.

En un escenario configurado por las escalinatas de acceso al monumento al General José de San Martín, los nuevos funcionarios fueron desfilando para jurar "por Dios, la Patria, el honor y ante la comunidad" desempeñar el cargo para el que fueron designados.

En el acto se hizo presente el flamante gobernador de Santa Fe, el rafaelino Omar Perotti, para compartir este momento tan importante para la democracia de la ciudad. Los concejales, autoridades de entidades intermedias, invitados especiales y familiares de los funcionarios junto a militantes del peronismo y trabajadores de distintos gremios dieron forma a un ruidoso acto con clima de fiesta.

Luego de tomar juramento a cada integrante de su gabinete, Castellano ofreció un largo discurso en el que nuevamente se comprometió a trabajar por la seguridad aunque en esta oportunidad no hubo quejas contra la Provincia que ahora gobierna Perotti.

"No es la primera vez que estoy frente a ustedes asumiendo este compromiso. No es la primera vez que me siento honrado, emocionado y agradecido por la confianza que cada rafaelino y rafaelina vuelve a depositar en mí. Sin embargo, se siente como la primera vez, las mismas ganas, la misma motivación de hace ya algunos años, la misma responsabilidad, pero también los mismos temores. Porque también es el mismo amor, a mi ciudad, a mi familia, a mi gente, al espacio político al que pertenezco, lo que me hace renovar cada día el deseo de seguir transformando nuestro presente y construyendo nuestro futuro", subrayó el Intendente en un discurso más preparado que el que ofreció por la mañana ante el Concejo cuando él mismo debió prestar juramento ante el presidente del cuerpo legislativo, Germán Bottero -ver página 9-.

“Rafaela es una ciudad con historia. Una historia de trabajo, sacrificio, crecimiento, evolución. Una historia que construimos juntos y que caminamos juntos todos los días", subrayó. "Hablar de nuestra historia significa reconocer el esfuerzo que pusimos cada uno de nosotros para llegar hasta acá, para ser hoy una ciudad que nos llena de orgullo, que es modelo de progreso, de desarrollo productivo, de transparencia y de gestión, el orgullo de haber sido electos por un gobierno de distinto signo político, como una de las 10 mejores ciudades de nuestro país", agregó en una suerte de autoelogio.

En la misma línea hizo referencia, con sutilezas, al progreso registrado en las últimas décadas bajo el gobierno peronista iniciado por el propio Perotti en 1991. "Significa reconocer en tantas calles y avenidas que hoy conectan cada punto de la ciudad, que hasta hace un tiempo ahí, sólo había tierra, zanja y olvido. Que hasta hace apenas un par de décadas, las cloacas, el pavimento, las calles iluminadas y el agua potable eran la realidad de algunos barrios y la esperanza de muchos otros", expresó.

"Hemos trabajado mucho, hemos crecido mucho, hay cientos de obras que dan cuenta de eso, y hay muchísimas políticas públicas que hemos venido desarrollando desde hace varios años, que no nacieron de deseos aislados sino de una planificación estratégica, trabajando codo a codo con las instituciones, las organizaciones, las empresas y los trabajadores, analizando y estudiando las evidencias, construyendo información confiable, con una visión clara de futuro pero con una idea mucho más clara de la sociedad que queremos construir. Y mucho de este recorrido lo hemos transitado en medio de períodos profundamente complejos para la economía nacional, que durante algunos de esos años no vio signos de crecimiento", remarcó Castellano.

Tras admitir que "la realidad que hoy nos toca atravesar como argentinos, nos golpea" indicó que "el relevamiento socioeconómico del ICEDeL, revela que la ciudad de Rafaela ha sufrido los embates de esta coyuntura". En este sentido, precisó que "se debe retroceder hasta el año 2003 para encontrar indicadores laborales tan inquietantes". "Es precisamente por esto que hoy, más que nunca, los gobiernos locales, los dirigentes políticos y aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, debemos redoblar nuestros esfuerzos, y trabajar incansablemente para que el impacto de dicho contexto no perjudique a nuestra gente. Ese es mi desafío, y es el desafío al que convoqué al equipo de personas que me acompañarán en esta nueva gestión", sostuvo.

Por otra parte, Castellano aseguró que "el trabajo que nos convoca, que nos motiva y que nos desvela es seguir construyendo un Estado eficiente, capaz de acompañar a cada ciudadano en cada etapa de su vida, un Estado capaz de interpretar a su ciudadanía, de dar respuesta en cada problemática, en cada urgencia y en cada necesidad". En este marco, anunció la creación de "nuestra Escuela de Gobierno, un programa para la capacitación y formación permanente de todo el personal municipal y de nuestros funcionarios públicos".



SEGURIDAD

"Es nuestro compromiso seguir trabajando por más y mejor seguridad, esa es hoy una de las principales demandas de la sociedad. Sobre este tema me han escuchado durante estos años, trabajar y discutir fuertemente con los otros niveles de gobierno, defendiendo el derecho de los rafaelinos a vivir tranquilos y seguros. Me han escuchado reclamar a los gobiernos provincial y nacional, las políticas y los recursos que ya se han convertido en una gran deuda para con nuestros vecinos. También reclamar a la Justicia regional y federal, para articular un trabajo en equipo, una mesa de diálogo, que posibilite estrategias para combatir este flagelo", sostuvo el mandatario municipal a modo de introducción de una de las principales problemáticas de la agenda pública.

Castellano resaltó la inversión municipal en los últimos años para sostener una política de seguridad propia y se comprometió a redoblar el esfuerzo. "Seguiremos invirtiendo en recursos tecnológicos, en infraestructura, en personal y también en el desarrollo de programas educativos y sociales, que atacan y trabajan precisamente sobre las causas genuinas de la inseguridad", manifestó.

Recién después hizo la primera referencia al nuevo contexto político en la Provincia y en el país tras los recambios de gobierno. "Hoy siento una confianza renovada, la confianza de saber que con Omar Perotti gobernando la provincia (porque lo conozco, porque sé de sus preocupaciones y de cuánto le duele la inseguridad en ésta, que es su ciudad) y con Alberto Fernández gobernando el país, vamos a volver a articular esfuerzos, para trabajar en este tema, y en todos los temas que nos preocupan y nos ocupan", dijo.

Por último, Castellano volvió a trazas los objetivos para la próxima década. "Cuando hablamos de futuro podemos resumirlo en un deseo: el 24 de octubre del año 2031, Rafaela cumplirá 150 años desde el día de su formación. No es una fecha lejana, son apenas unos años, y pensar en lo que hacemos hoy, es pensar qué ciudad queremos y que ciudad necesitamos construir en el futuro", se ilusionó.

Finalmente, confió sus expectativas de afianzar "una ciudad metropolitana, que siga creciendo, y consolidándose como referencia regional" y de fortalecer el perfil de "una Rafaela innovadora, productiva y que pone al ciudadano en el centro de sus estrategias de crecimiento, con empleo de calidad, que responda a las necesidades del mercado laboral del futuro, también sustentable con políticas de cuidado del ambiente e igualitaria, inclusiva e integrada, que se ocupa de su gente, de su cultura para estar a la altura de los cambios sociales".

"Queremos una ciudad al cien por ciento, con 100% de agua potable, 100% de cloacas, 100% de gas natural domiciliario y productivo, y 100% de gas para la producción, 100% de iluminación led, 100% de accesibilidad en cada uno de los barrios, 100% de la obra de ciclovías y ciclocarriles para cuidar a los más desprotegidos en el tránsito", concluyó.