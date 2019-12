Perotti en la jura del gabinete en Rafaela Locales 13 de diciembre de 2019 Redacción Por El gobernador estuvo en Rafaela junto al vocero de la provincia Leonardo Ricciardino, participando del acto en el que el intendente Luis Castellano le tomó juramento a los secretarios y subsecretarios de su gabinete.

FOTO S. BOSCHETTO REFERENTES LOCALES. Alcides Calvo, Omar Perotti y Luis Castellano en primera fila antes del inicio del acto en la Plaza 25 de Mayo.

Apenas 24 horas después de asumir como gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, volvió a Rafaela como profeta en su tierra para asistir al acto en el que el intendente, Luis Castellano, le tomó juramento a sus secretarios y subsecretarios que integran el gabinete con el que encara su tercer mandato consecutivo al frente del Ejecutivo Municipal. Decenas de vecinos de Rafaela hacían fila para saludar a simplemente "Omar" y en el mejor de los casos retratarse en una foto conjunta. La prensa local también quiso tener las declaraciones del flamante mandatario provincial en su primer día en el cargo, que comenzó con la participación de la ceremonia de asunción del intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, en la capital provincial.

"Es la primera vez que vengo como gobernador a mi ciudad y uno no termina de darse cuenta lo que esto significa, sí sé que hemos llegado y que gran parte del desafío comenzó en nuestra querida Rafaela", manifestó un emocionado Perotti rodeado por los periodistas mientras no paraba de saludar con la mano levantada o una sonrisa amplia.

Después se puso más serio cuando fue consultado por su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa y su tono duro hacia la herencia que le deja su antecesor, Miguel Lifschitz. Respecto al diagnóstico sobre cómo recibió la provincia de Santa Fe, Perotti dijo que todavía le falta recabar información pero que está claro que hay muchos problemas estructurales que deberá afrontar su gestión. En este sentido, indicó que los ministros recién acceder a sus cargos y a la información completa para terminar de conocer el estado de cada una de las áreas.

En relación al tema de la seguridad y tal cual como lo dijo en su campaña, Perotti ratificó que conducirá a las fuerzas policiales dando una fuerte señal política. "Eso es lo que dejó expresado hoy en la conferencia de prensa que brindó el ministro de seguridad Saín, donde se anunciaron algunas reformas", precisó siempre acompañado por el senador Alcides Calvo.

Por otra parte tal cual ya lo había anticipado, confirmó que los nodos como el que funciona en Rafaela -frente al Parque Balneario Municipal- desaparecerán porque si bien confía en la descentralización del Estado, considera que esas estructuras lo único que hacen es albergar a mucha gente". El gobernador lamentó que "esa gente -los empleados del Nodo- podría haber sido ocupada en áreas de capacitación educativa" y que en el futuro, si han quedado en la planta permanente en procesos normales serán reasignados a otros organismos provinciales que funcionan en la ciudad.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo provincial hizo referencia a la deuda que mantiene la Nación con la Provincia estimada en cerca de 100 mil millones de pesos, cuyo origen se remonta al gobierno de Cristina Kirchner por una retención de la coparticipación. "Hay una instancia judicial que queda, lo vamos a superar con inteligencia pero como lo decía ayer la deuda habla de pasado y hay que darle un crédito al futuro y a la relación con la Nación", precisó.

"Cuando a la Argentina le va bien a Santa Fe también esa idea y vuelta de aportes santafesinos para la Nación debe tener un correlato que no ha tenido estos años. Correlato que nos lleva a plantear que nunca más de espaldas a un proyecto nacional. Juntos para beneficio de todos y cada uno de los argentinos, juntos para cada uno de los santafesinos y santafesinas", subrayó.

Sobre el nuevo mandato de Castellano, Perotti dijo que "renueva su compromiso, renueva su gente, renueva las ganas de querer hacer por esta ciudad una de las mejores ciudades del país".

Uno de los anuncios del intendente Castellano fue que va a recuperar los almacenes Ripamontti, a partir del compromiso de Omar Perotti. Al respecto el Gobernador dijo que siempre los vecinos le preguntaban por eso y hoy decidieron avanzar conjuntamente en la recuperación de ese patrimonio histórico.