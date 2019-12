Fue exonerado un juvenil tenista

BUENOS AIRES, 13 (NA) - El juvenil Luciano Tacchi, una de las promesas del tenis argentino, fue exonerado ayer tras haber sido suspendido en forma provisoria por dopaje en mayo pasado por la Federación Internacional (ITF), al demostrarse que sufrió una "contaminación ambiental". Según publicó en su página oficial la ITF, se determinó que el correntino de 18 años "no tiene culpa ni negligencia por la violación en el sentido del Artículo 10.4 del Programa Antidopaje", tal como había adelantado NA hace dos semanas.

La defensa efectuada por los abogados del tenista, el argentino Ariel Reck y el estadounidense Paul Greene, logró demostrar que Tacchi fue víctima de lo que se denomina "contaminación ambiental" por cocaína. Sin jugar desde principios de mayo, Tacchi fue suspendido en forma provisional al ser notificado que tenía una dosis baja de cocaína en su examen de orina realizado en el M15 (ex Futures) de Pinamar -del 25 y el 31 de marzo de 2019-.

Esa muestra fue enviada al laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje ("WADA") en Montreal, Canadá para su análisis, y se encontró que contenía benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, una sustancia no especificada en la categoría S6.a (Estimulantes) de la Lista Prohibida de la AMA 2019. Y luego de siete meses de investigación, el correntino quedó "elegible" para reanudar la competencia con "efecto inmediato" dentro del circuito.

Según pudo reconstruir NA, Tacchi -que llegó a estar en la vigésima posición del ranking junior de la ITF- dio positivo tras el control realizado el 26 de marzo, junto a otros dos argentinos: Mateo Martínez y Franco Agamenone, quienes purgan suspensiones de 20 y 10 meses, respectivamente.